Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a afiş tepkisi: Milyonlarca lira sokağa atıldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor. Ankara'nın her köşesini karış karış gezen Altınok, sabahın erken saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar vatandaşlarla buluşuyor.

Gittiği her ilçede ve sokakta yoğun ilgiyle karşılanan Altınok, seçmene ulaşmak için çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. Seçim çalışmalarına gece gündüz devam eden Altınok, önce Kentpark AVM'deki esnafları ve çalışanları ziyaret etti, ardından Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi'nde Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı avukatlarla bir araya geldi.

Altınok, 25 Şubat'ta proje tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. Altınok, toplantıda birçok projeyi, özellikle de gençlere yönelik projeleri açıklayacağını söyledi.

Kentpark AVM'de yaptığı esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınok, proje tanıtım toplantısının 25 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Gençlere yönelik birçok projeleri olduğunu belirten Altınok, "Gençlere dair çok projemiz var. Gençler umudumuz, ümidimiz, ikbalimiz, istikbalimiz, varislerimiz ve yarınlarımız. Biz Keçiören’de gençlerimiz için çok hizmet yaptık. Hatta benim en yakın arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Okulları çok sık ziyaret ediyorum. Yıllardır gençlerimize çok güzel hizmetler yaptık, çok yatırım yaptık. Çünkü gençlerimize, çocuklarımıza yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır." dedi.

"Mansur Yavaş Ankara'ya ne yaptı?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "yaptıklarımızı vadediyorlar" sözlerine sert tepki gösteren Altınok, "Mansur Bey bir şey yapmadı ki, yaptıklarını vadedeyim. Verdiği sözleri tutmamış. Ankaralı'ya vermiş olduğu sözlerin yüzde 90'ını yapmamış. Gençlere yapmamış, çocuklara yapmamış. Yani bu şehre katma değer kazandıracak bir tane projesi yok ki. Yaptığı bir şey yok. Neyini anlatayım yapmadığının? 'Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Büyükşehir Belediye Başkanının da yapmadıkları yapmayacaklarının teminatı.' Ankaralı'ya verdiği sözlerin yüzde 90'ını yapmamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı var şuan. Ankara'ya ne yaptı? Geziyoruz, bir hizmeti yok. Resimleri var; eseri yok, hizmeti yok Ankara'da maalesef." dedi.

Sokak anketlerinde Turgut Altınok önde

Sosyal medyada dolaşan birçok anketin gerçeği yansıtmadığını belirten Altınok, gerçek anketin sokakta olduğunu söyledi. Sokak anketlerinde birinci olduğunu söyleyen Altınok, "Ben her gün sokakta geziyorum. Yani sosyal medyada az olabiliriz. Her yerde afişleri var. Ankara'da bütün büyük duvarları resimleriyle süsledi. Bunlar milyonlarca para, sokağa atılan para. Yani keşke bu parayı Ankaralıya harcasaydı. Bunların her biri 650 bin lirayla bir buçuk milyon lira arasında. Bunu herkes biliyor. Veya bilmeyen duysun buradan. Ankara'nın beş yılı boş yılı olmuştur maalesef. Yani Ankara'ya vizyon bir tane proje kazandıramamıştır. Verdiği sözleri yerine getirmemiştir her zaman olduğu gibi." diye konuştu.

Altınok: Sosyal medyaya kalsa Cumhurbaşkanlığını almışlardı

Altınok, Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı avukatlarla bir araya geldi. Sosyal medyadaki anketlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Altınok, “Sosyal medyada ayrı bir dünya var, Ankara sokaklarında ayrı bir dünya var. Ankara’mızın ilçelerine gidiyoruz, ayrı bir dünya var, yani sevgi var, coşku var, ilgi var, yürek var, kalabalık var. Anketlerde, yok “yüzde 60”, yok “yüzde 57” diyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sosyal medyaya ve anketlere göre seçimi almışlardı.” şeklinde konuştu.

Altınok, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sosyal medyada oluşan algı ile sokaklardaki gerçekliğin farklı olduğunu söyledi.

Altınok, “Sosyal medyada ayrı bir dünya var, Ankara sokaklarında ayrı bir dünya var. Ankara’mızın ilçelerine gidiyoruz, ayrı bir dünya var. Yani sevgi var, coşku var, ilgi var, yürek var, kalabalık var. Anketlerde, yok yüzde 60, yok yüzde 57 diyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sosyal medyaya göre, anketlere göre seçimi almışlardı. Şimdi başladılar ama alan farklı, saha farklı, sokak farklı. Allah’ın izniyle hep beraber el ele verdikten sonra tekrar Ankara’da 31 Mart’ta Başkent’imizin kandillerini ve ışıklarını hep beraber yakacağız” ifadelerini kullandı.

“31 Mart siyasi dönüşüm açısından önemli olacak"

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye’de 4 yıl boyunca herhangi bir seçimin olmadığını, bunun da ülkenin gelişimi açından önemli olduğunu belirten Altınok, şöyle konuştu: