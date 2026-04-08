Türk dünyasına 5 lehçede dev eser: Bakan Ersoy'dan tarih ve dil vurgusu

Türk düşünce tarihinin en güçlü metinlerinden biri olan Ziya Gökalp’in 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' eseri, Türkçenin beş ayrı lehçesinde yayımlanarak Türk dünyasının ortak kültür hafızasına kazandırıldı. Bakan Ersoy, bu projeyle Gökalp’in fikir mirasının geniş bir coğrafyada yeniden karşılık bulması ve Türk dünyası arasında dil, kimlik ve düşünce temelinde güçlü bir bağ kurulmasının amaçlandığı ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Ziya Gökalp’in Türk düşünce tarihinde belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekerek onun fikirleriyle modern Türkiye’nin temel taşlarının şekillendiğini vurguladı. Tanıtım toplantısında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’de yer aldı.
İstanbul’dan Orta Asya’ya uzanan ortak vizyon
Gökalp’in düşünce dünyasının yalnızca Anadolu ile sınırlı olmadığını ifade eden Ersoy, onun Türk dünyasının geniş coğrafyasını bir bütün olarak ele aldığını vurguladı.
Dile ve kültüre yönelik müdahalelere karşı ortak duruş
Bilim insanlarından sanatçılara uzanan köklü bir birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu da dile getiren Ersoy, bu mirasın yeni nesillere aktarılmasıyla Türk dünyasının ortak değerler etrafında daha güçlü bir şekilde buluşacağını ifade etti. Türk Dil Kurumunun önemli bir çalışmaya imza attığını belirten Ersoy, konuşmasının sonunda, projede emeği geçenlere teşekkür ederek Ziya Gökalp’in fikir mirasına katkı sunan isimleri saygı ve minnetle andı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programın ardından, doğumunun 150’nci yılı dolayısıyla hazırlanan Ziya Gökalp Sergisi'ni gezdi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde, TÜRKSOY ile Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) iş birliğinde düzenlenen sergide, Ziya Gökalp’in fikir dünyasını yansıtan içerikler ziyaretçilere sunuldu. Bakan Ersoy, sergide yer alan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.