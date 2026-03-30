Bakan Ersoy'dan kritik toplantı: Küresel gelişmelere karşı Türkiye hazırlıklarını güçlendiriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) Yönetim ve Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Toplantıda, sektörün mevcut durumunu ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda paydaşlarımızın katkılarıyla turizmde sürdürülebilir büyümeyi güçlendirecek ve küresel gelişmelere karşı sektörümüzün dayanıklılığını artıracak adımları değerlendirdik. Türkiye'nin turizmdeki güçlü konumunu korumak ve daha ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Sektörün durumu değerlendirildi

Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un katılımıyla TGA bünyesinde gerçekleştirilen toplantılarda küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin sektöre etkileri değerlendirildi, Türkiye'nin turizmdeki güçlü konumunu koruyacak ve ileri taşıyacak yol haritası masaya yatırıldı.

TGA Yönetim Kurulu toplantısına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'in yanı sıra sektörün farklı alanlarını temsil eden isimler katıldı.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında, THY Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, Havalimanları ve Terminal İşletmeleri temsilcisi Serkan Kaptan, Akdeniz Bölgesi temsilcileri Cengiz Haydar Barut, Hüseyin Gümrükçüler ve Ece Tonbul, Ege Bölgesi temsilcisi Ercan Torunoğulları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi Deniz Güler, İç Anadolu Bölgesi temsilcisi Murat Yavuz, Marmara Bölgesi temsilcileri Mahir Özbek, Murat Başer ve Hediye Güral, seyahat acenteleri temsilcisi Hüseyin Kurt ile Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri temsilcisi Mehmet Akdağ yer aldı.

Toplantıda sektörün mevcut görünümü, pazarlama stratejileri ve hedef pazarlar doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirildi, turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar ve uluslararası rekabet gücünü güçlendirecek politikalar üzerinde duruldu.

Küresel gelişmelere karşı turizmde direnç ve istikrar adımları

TGA Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bakan Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında sektör paydaşlarının görüş ve önerileri ele alındı.

Danışma Kurulu toplantısına, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, POYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gümrükçü, TUROYD Onursal Başkanı Ali Can Aksu, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TYD Başkanı Oya Narin, TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer katıldı.

Toplantılarda, turizmde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek uygulamalar, yeni işbirlikleri ve sahadan gelen talepler doğrultusunda geliştirilecek projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin turizm hareketliliği üzerindeki olası etkileri her iki toplantının da önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin turizmde istikrarını koruyacak, risklere karşı dayanıklılığını artıracak ve sektörün dinamizmini sürdürecek adımların atılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye'nin turizmde elde ettiği kazanımları kalıcı hale getirmek ve sektörü daha ileri taşımak amacıyla yürütülen çalışmaların, tüm paydaşların katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.







