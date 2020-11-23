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Gündem Türk gemisindeki aramaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan tepki Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum
POLİTİKA

Türk gemisindeki aramaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

Türkiye’den Libya’ya giden Türk ticaret gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tepki gösterdi. Oktay, "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyninin, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sert tepki gösterdi.

Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden ilk açıklama: Yaklaşık 16 saat sonra helikopterle gemimizden ayrıldılar
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Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden ilk açıklama: Yaklaşık 16 saat sonra helikopterle gemimizden ayrıldılar

"AB taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir"

Twitter hesabından açıklamada bulunan Oktay, "AB’nin meşru Libya Hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez
GÜNDEM
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.


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