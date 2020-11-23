Türk gemisindeki aramaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyninin, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sert tepki gösterdi.

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"AB taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir"

Twitter hesabından açıklamada bulunan Oktay, "AB’nin meşru Libya Hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

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