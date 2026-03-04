Türk gençleri Avrupa'da lider olabilir

Türkiye’nin son 23 yılda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Erdoğan, bu büyümenin fiziki ve beşerî altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Üniversitelerin her geçen yıl daha üst seviyelere çıktığını vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanının gençlere yönelik mesajlarının ve son yıllarda hayata geçirilen teknoloji hamlelerinin yeni neslin özgüvenini artırdığını kaydetti. Yeni neslin özgüvenli ve vizyoner bir bakış açısıyla yetiştiğini değerlendiren Erdoğan, bu potansiyelin Avrupa’da da güçlü şekilde hissedilebileceğini vurguladı. Erdoğan, Avrupa’da liderlik ve yöneticilik kabiliyeti konusunda Türklerin öne çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da siyasi ve yönetici boşluğu var. Böyle bir liderlik boşluğunda bizim gençlerimiz bu eksikliği giderebilir.