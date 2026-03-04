Türk gençleri Avrupa'da lider olabilir

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, YTB’nin Viyana’da düzenlediği etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Avrupa’da liderlik ve yöneticilik kabiliyeti konusunda Türklerin öne çıktığını vurgulayan Erdoğan, “Avrupa’da siyasi ve yönetici boşluğu var. Gençlerimiz bu liderlik boşluğunda eksikliği giderebilir” dedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Gençlik Buluşması” programı düzenledi. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençler, enerjileri, fikirleri ve vizyonlarıyla geleceğe yön vermek amacıyla bir araya geldi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya katıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panelin koordinatörlüğünü YTB Başkanı Abdulhadi Turus üstlendi. Panelde gençlerin beklentileri, diasporanın geleceği ve yeni neslin vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı.
TEKNOLOJİK HAMLELER ÖZGÜVENİ ARTIRIYOR
Türkiye’nin son 23 yılda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Erdoğan, bu büyümenin fiziki ve beşerî altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Üniversitelerin her geçen yıl daha üst seviyelere çıktığını vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanının gençlere yönelik mesajlarının ve son yıllarda hayata geçirilen teknoloji hamlelerinin yeni neslin özgüvenini artırdığını kaydetti. Yeni neslin özgüvenli ve vizyoner bir bakış açısıyla yetiştiğini değerlendiren Erdoğan, bu potansiyelin Avrupa’da da güçlü şekilde hissedilebileceğini vurguladı. Erdoğan, Avrupa’da liderlik ve yöneticilik kabiliyeti konusunda Türklerin öne çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da siyasi ve yönetici boşluğu var. Böyle bir liderlik boşluğunda bizim gençlerimiz bu eksikliği giderebilir.
Yeter ki önlerindeki imkânları kullansınlar.”
RAMAZAN BEREKETİNİ PAYLAŞIYORUZ
YTB Başkanı Abdulhadi Turus da YTB’nin Avrupa’da düzenlediği kardeşlik iftarlarına değinerek, “Yaklaşık bir haftadır Avrupa’nın farklı şehirlerinde Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz. İlk olarak Üsküp’te başladık. Soydaşlarımızla birlikte kardeşlik iftarı yaptık. Diasporanın 7’nci nesle ulaştığında kaybolacağı söylenir; ancak Türkiye ile bağı daha da artıyor” dedi.