Gündem Türk halkı en çok vişne reçelini seviyor
YEREL GÜNDEM

Türk halkı en çok vişne reçelini seviyor

Areda Survey’in araştırmasına göre, Türkiye’de en çok vişne reçeli seviliyor. Vatandaşların yüzde 89’u reçelini kendi yapıyor ve yüzde 68,7’si de kışın tüketiyor. Reçelin en iyi arkadaşları ise tereyağı ve peynir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk halkı en çok vişne reçelini seviyor
Arşiv.

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği reçel araştırmasının sonuçları açıklandı.

Buna göre Türk halkının yüzde 68,7’si reçeli kışın tüketiyor ve yüzde 27,7’si vişne reçelini seviyor. Bir diğer öne çıkan husus ise kış aylarının sevilen besin kaynağı reçeli Türk halkının yüzde 89’u satın almak yerine evde yapmayı tercih ediyor.

EN ÇOK KAHVALTIDA TÜKETİLİYOR

Lezzeti ve renkleriyle mutluluk saçan reçeller araştırmaya göre yüzde 95,7 ile kahvaltıda tüketiliyor. Yüzde 4,3 ile de tatlı ve pasta yapımlarında kullanılıyor. Kahvaltıların renkli yıldızı reçellere eşlik edenlerde ise yüzde 75,4 ile ekmek üzeri tereyağı yerini alıyor. Yüzde 24,6 ile de ekmek üzeri peynir reçellere eşlik ediyor. En sevdiğiniz reçel sorusuna verilen cevaplar sırasıyla şöyle: Yüzde 27,7, yüzde 18,6 çilek, yüzde 12 incir, yüzde 10,9 şeftali, yüzde 8,2 ayva, yüzde 4,8 böğürtlen, yüzde 3,9 gül, yüzde 2,5 ahududu.

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