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Türk Hava Yolları Kazakistan seferlerini 9 Ocak'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

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Haber Merkezi AA
Türk Hava Yolları Kazakistan seferlerini 9 Ocaka kadar durdurdu
(Arşiv)

Alınan bilgiye göre, Kazakistan'da yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.

Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.

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