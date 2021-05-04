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Gündem Türk heyeti Kahirede temaslarda bulunacak
ANKARA

​​Türk heyeti Kahire'de temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanlığı Mısır'a gidecek diplomatik heyet ve görüşme çerçevesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

Haber Merkezi AA
​​Türk heyeti Kahirede temaslarda bulunacak
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile Mısır arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."

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