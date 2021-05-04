​​Türk heyeti Kahire'de temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile Mısır arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Türkiye ile Mısır Arasında Gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Hk. https://t.co/54Ob4rdt0M pic.twitter.com/tWWwbtkkl6
Türkiye ile Mısır Arasında Gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Hk. https://t.co/54Ob4rdt0M pic.twitter.com/tWWwbtkkl6— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 4, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir.
Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."