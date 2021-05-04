​​Türk heyeti Kahire'de temaslarda bulunacak

Dünya

Amazon’un oksijeni kalmadı

Dünyanın akciğerleri diye bilinen Amazon ormanları, geçtiğimiz on yılda atmosfere, depoladığından yaklaşık yüzde 20 daha fazla karbondioksit saldı. Uzmanlar, yangınlar ve kesilen ağaçlarla tahrip edilen ormanlardaki bozulmanın küresel yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.