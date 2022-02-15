Türk müteahhitler yıla yurt dışında 214.4 milyon dolarlık iş üstlenerek başladı

Özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artıran sektör, 1972'den bu yılın ocak ayı sonuna kadar 131 ülkede, 453,2 milyar dolar tutarında 11 bin 135 proje üstlendi.

Kovid-19 salgınının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak firmaların yurt dışında üstlendiği projelerin toplam tutarı geçen yıl sonunda 30,7 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl üstlenilen proje sayısı da 413 oldu.

Sektörün bu yıl ocak ayında üstlendiği proje sayısı 10'u bulurken toplam proje bedeli 214 milyon 375 bin 736 dolar oldu. Ocakta yürütülen projelerin ortalama bedeli ise 21 milyon 437 bin 574 dolar olarak gerçekleşti.

REKLAM

Söz konusu ayda Ruanda, Polonya, Hollanda, Irak, Özbekistan ve Almanya olmak üzere 6 ülkede iş üstlenildi. Bu işlerde en fazla payı 112 milyon dolarlık projeyle Ruanda aldı. Ruanda'yı 37,5 milyon dolarlık projeyle Polonya izledi.

Bugüne kadar en fazla iş Rusya'da üstlenildi

Öte yandan, 1972 yılından bugüne kadar müteahhitlik firmalarınca yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, Rusya yüzde 21'lik payla ilk sırada yer aldı. Rusya'da bugüne kadar 95,2 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi.

Rusya'yı, yüzde 11'lik payla Türkmenistan takip ederken bu ülkede üstlenilen proje tutarı 49,7 milyar doları aştı. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 31,2 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya, Kazakistan ve Suudi Arabistan'da üstlenilen projeler takip etti.

REKLAM

1972 yılından bugüne kadar en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımında, konut ve rezidans projeleri yüzde 13,6'lık payla ilk sırayı aldı. Sektörün bugüne kadar üstlendiği konut projelerinin bedeli 61,8 milyar doları aştı.

Konut projelerini, yüzde 13,1'lik pay ve 59,1 milyar dolarlık proje bedeliyle kara yolu, tünel ve köprüler takip etti.

Enerji sektörü yüzde 8,6'lık payla yurt dışında üstlenilen işlerde üçüncü sırada yer aldı. Sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 39 milyar doları geçti.

EKONOMİ Avrupa ve ABD ile dış ticaret fazlası