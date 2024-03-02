Türk ordusu ile İsrail ordusunu karşılaştırdılar: Hangisi daha güçlü?

Türkiye'nin savunma sanayindeki çarpıcı ilerlemesi ve artan askeri gücü, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekiyor.





Son yıllarda yapılan önemli yatırımlar ve stratejik hamlelerle, Türkiye, savunma sanayinde kendi kendine yeterli bir konuma ulaşmış durumda.





Bu başarılar, sadece ulusal sınırlar içinde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da geniş yankı uyandırıyor.









Terör devleti İsrail'in askeri gücü düşüşte





Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmada, katil İsrail'in savaş gücünde yaşanan düşüş dikkat çekti.





Geleneksel savaş yeteneklerini ölçen Küresel Ateş Gücü Endeksi'nde (PwrIndx) İsrail'in gerilemesi, Türkiye'nin ise sıralamadaki öne çıkışı göze çarptı.









Türkiye dünya genelinde sekizinci sırada





İsrail listede 10 yıl önce 11. sıradayken, İran'ın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 17. sıraya düştüğü belirtildi.





Jerusalem Post'un aktardığı habere göre, İsrail bu sıralamada Ortadoğu'nun dördüncü en güçlü devleti konumunda bulunurken, Türkiye dünya genelinde sekizinci sırada yer alıyor.





Sıralama nasıl hesaplanıyor?





Bu sıralama, ülkelerin konvansiyonel savaş yeteneklerini temsil ediyor. İnsan gücü, hava gücü, doğal kaynaklar, finansal güç ve coğrafi konum gibi faktörler, ülkelerin puanlarını belirliyor.















