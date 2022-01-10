Türk ordusuna "militarist grup" deyip polise taş atan HDP'li Tuğluk'a CHP özgürlük istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk ordusunu hedef alan, PKK elebaşına "sayın" diye hitap eden ve teröristlerle bağlantısı çıkan HDP'li Aysel Tuğluk'a sahip çıktı.

'SERBEST BIRAKILSIN' ÇAĞRISI

2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen 6-7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk için özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şunları söyledi:

Sizin değer yargılarınızla düşünmek ve hissetmek zorunda değiliz... Zamanın ruhuna veya gücüne teslim olmak zorunda da değiliz... Vicdanımızı baskılara teslim etmeyeceğiz...

Sizin değer yargılarınızla düşünmek ve hissetmek zorunda değiliz…

Zamanın ruhuna veya gücüne teslim olmak zorunda da değiliz…

Vicdanımızı baskılara teslim etmeyeceğiz…

#AyselTuğlukaÖzgürlük pic.twitter.com/QFZot0GQeX REKLAM January 9, 2022

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu

TUĞLUK'UN RESMİNİ PAYLAŞTILAR

Erdoğdu gibi Tuğluk'un serbest bırakılması için çağrıda bulunan bir başka isim de CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen oldu. Sosyal medya hesabından "Aysel Tuğluk'a Özgürlük" etiketini kullanarak paylaşım yaptı.

#AyselTuğlukaÖzgürlük pic.twitter.com/RbbOrdM1TL — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) January 9, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

CHP'Lİ ÖZKAN: VİCDANSIZLIK

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise HDP'li Tuğluk'un tutuklu olmasının "vicdansızlık ve zulüm" olduğunu savunarak "Aysel Tuğluk ağır hastalığına rağmen hala tutuklu. Bu vicdansızlık ve zulüm derhal bitmelidir" dedi.

#AyselTuğluk ağır hastalığına rağmen hala tutuklu. Bu vicdansızlık ve zulm derhal bitmelidir. https://t.co/oN4PqH8CDc REKLAM January 10, 2022

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

POLİSE TAŞ ATMIŞTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan olaylarda, HDP'nin eski vekili Aysel Tuğluk, polise taş atarken görüntülenmişti. Taş attığını doğrulayan Tuğluk, "Kendimi savunmak için yerde bulduğum taşla karşılık verdim" sözleriyle kendisini savunmuştu.

TERÖRİSTİ HASTANEDEN KAÇIRDI

2014’te örgüte katıldıktan sonra teslim olan “Bahoz Bismil” kod adlı M.D.’nin ifadesi, HDP’li Aysel Tuğluk’un terör bağlantısını deşifre etmişti. M.D, Tuğluk'un "Geçmiş olsun. Seni Nusaybin’e götüreceğiz" diyerek 200 dolar verdiğini ve şoförüyle kendisini kaçırdığını itiraf etmişti.

ÖCALAN'A "SAYIN" DEDİ

Tuğluk, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" diyerek hitap etmişti. Yaptığı bir konuşmada, "Birileri 'Sayın Öcalan'ı sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Hatta kendince küçümseyebilir ama sayın Öcalan bir önderdir." ifadelerini kullanmıştı.

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TÜRK ORDUSUNA HAKARET

Bir başka konuşmasında ise "TSK denen militarist grup" sözüyle Türk ordusunu hedef almıştı. Tuğluk ayrıca, "Bizim tabanımız PKK tabanıdır. Ondan etkilenen ve ona sempatiyle bakan bir taban. O tabanın bizim politikamızı etkileme gücü var" şeklinde konuşmuştu.

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