Gündem Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukraynaya doğru seyri başladı
ANKARA

Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

Ukrayna limanlarına 24 Şubat'tan bu yana ilk seferi yapacak olan Türk sahipli FULMAR S gemisi, yarın akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak.

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Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukraynaya doğru seyri başladı
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laştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.

Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu
GÜNDEM
Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu

Dünyanın gözü İstanbul'da: Denetimlerin ardından Ukrayna'ya doğru yola çıkıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı'ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı.
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Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00'de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi.
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Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S'ye doğru hareket etti.
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Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından heyetin gemiye ulaşması bekleniyor. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı.
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Gemide denetim yapacak heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden denetim uzmanları da eşlik etti.
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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı.
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Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş geminin Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimi tamamlandı.
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Dünyanın gözü İstanbul'da: Denetimlerin ardından Ukrayna'ya doğru yola çıkıyor
Tahıl anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı'nda çıkan ve Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı. Gemiye bu sabah gelen 10 kişiden oluşan ekip denetimlerini tamamladı.

Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
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Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.
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Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
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\"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından beklenen denetim heyeti gemiye vardı.
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Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı. Gemi incelemelerin ardından Lübnan'a doğru hareket etti.


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