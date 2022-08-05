Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

laştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.

24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna Limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15:30’da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna’da olacak. pic.twitter.com/XFqew1YbIq REKLAM August 5, 2022

GÜNDEM Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu

FOTOĞRAF 21 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı'ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı. Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00'de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi. Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S'ye doğru hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından heyetin gemiye ulaşması bekleniyor. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı. Gemide denetim yapacak heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden denetim uzmanları da eşlik etti. Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı. Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş geminin Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimi tamamlandı. Dünyanın gözü İstanbul'da: Denetimlerin ardından Ukrayna'ya doğru yola çıkıyor Tahıl anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı'nda çıkan ve Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı. Gemiye bu sabah gelen 10 kişiden oluşan ekip denetimlerini tamamladı. BiP'te paylaş

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