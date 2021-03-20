Gündem Türk SİHAlarının başarısı Fransız medyasında Türkiye hava araçları sektöründe öncü olma yolunda
İSTANBUL

Türk SİHA'larının başarısı Fransız medyasında: Türkiye hava araçları sektöründe öncü olma yolunda

Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Fransız basınında yer alan haberde Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'larının, Türkiye'nin hava araçları sektöründe önde gelen ihracatçı olma yolunda kullanılacağı ifade edildi.

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Türk SİHA'larının başarısı dünya gündeminde.
Türk SİHA'larının başarısı dünya gündeminde.

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünyada gündem olmaya devam ediyor.

SİHA'LARIN BAŞARISI KONUŞULUYOR

Türk SİHA'ları bir kez daha Fransız basınının gündeminde yer aldı.Fransız Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'larının, Türkiye'nin hava araçları sektöründe önde gelen ihracatçı olma yolunda kullanılmayı umut edildiği ifade edildi.

ANLAŞMA İMZALANDI

SİHA ihracatı sürdürülebilir savunma sanayi için gerekli Türkiye'den üretilen SİHA'ların ilk kez 2016 yılında PKK ile mücadelede de kullanıldığını hatırlatan AFP, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Tunus'a Aralık ayında 80 milyon dolar değerinde “Anka” adı verilen SİHA'ların ilk satışı için anlaşma imzaladığını kaydetti.

Bir süredir SİHA'ların “Bayraktar TB2” adını taşıyan farklı modelinin Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihracat edildiği ifade edildi.

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