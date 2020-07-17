Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış: Darbeye karışıp pişman olana sahip çıkmalıyız

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğinde "15 Temmuz'u anlamak" konulu panel düzenlendi. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış da panelde bir konuşma yaptı.

Yaramış konuşmasının bir bölümünde, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Tarihte biliyorsunuz, birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu” hatırlatması yapan Yaramış, “Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için, zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda” diye konuştu.

Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı.



Afyon Üniversitesinde yaptığı konuşmaya bakın.



Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖcüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor.



FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz?



O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam. pic.twitter.com/ppY7dRt4I0 — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 16, 2020

Metiner tepki gösterdi: FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz?

Konuşmayı sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşan Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Afyon Üniversitesinde yaptığı konuşmaya bakın. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ’cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz?” diye sordu.

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