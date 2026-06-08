'Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti' iddiası: DMM'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" iddialarını yalanladı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.
Açıklamada, 7 Haziran 2026'da Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle KKTC'de konuşlu A/R nöbeti tutan 2 Türk F-16 uçağının derhal tedbir amaçlı kaldırıldığı ifade edildi.