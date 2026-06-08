'Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti' iddiası: DMM'den yanıt geldi

"Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Öte yandan 6 Haziran 2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci Kuruluş Yıldönümü ve 'Gençlik ve Havacılık Festivali' kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup, Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."