Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM'den finansal piyasalara yönelik dezenformasyon uyarısı

DMM'den finansal piyasalara yönelik dezenformasyon uyarısı

16:392/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
DMM: Spekülatif paylaşımlara karşı adli süreç başlatıldı
DMM: Spekülatif paylaşımlara karşı adli süreç başlatıldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), finansal piyasalarda panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

DMM, sosyal medya üzerinden finansal piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımların tespit edildiğini açıkladı.

"Sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlara inceleme başlatıldı"

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen, finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlar tespit edilmiştir. Piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye çalışanlara karşı gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olması; ilgili resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemesi önemle rica olunur"
denildi.



#DMM
#piyasalar
#sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Değerli metallerde yön değişti: Altın düştü, gümüş yükseldi