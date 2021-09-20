Gündem Türk Yıldızlarından İstanbul Boğazında görsel şölen
İSTANBUL

Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda görsel şölen

Türk Yıldızları öncülüğündeki hava unsurlarınca TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu gerçekleştiriliyor. Selamlama uçuşuna Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları da katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Yıldızlarından İstanbul Boğazında görsel şölen
Türk Yıldızları

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.

Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

Üsküdar Nakkaşte'de bulunan millet parkında uçuşu izleyen Enes Karagülle, "Uçakların geçişini izledim. Solotürk ve jetlerimizin yanında Azerbaycan uçakların geçişinide.Gerçekten gurur verici bir tabloydu. Muazzam bir geçiş oldu. Bende o anları telefonumla çekmeye çalıştım. Sesleri ile etkiledi, büyüledi gerçekten" diye konuştu.

Yunus Berat "Gemi fotoğrafçılığı yapıyordum. Ama uçakları çekmek için buraya geldim. Bütün uçakları çektim. Bayağı eğlenceliydi" diye konuştu.

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