Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda görsel şölen

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.

Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

Üsküdar Nakkaşte'de bulunan millet parkında uçuşu izleyen Enes Karagülle, "Uçakların geçişini izledim. Solotürk ve jetlerimizin yanında Azerbaycan uçakların geçişinide.Gerçekten gurur verici bir tabloydu. Muazzam bir geçiş oldu. Bende o anları telefonumla çekmeye çalıştım. Sesleri ile etkiledi, büyüledi gerçekten" diye konuştu.

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Yunus Berat "Gemi fotoğrafçılığı yapıyordum. Ama uçakları çekmek için buraya geldim. Bütün uçakları çektim. Bayağı eğlenceliydi" diye konuştu.

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