'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı: Ceza lafının duyunca gerçek ortaya çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul’un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

'CEZA' LAFINI DUYUNCA TÜRKÇE BİLDİĞİ ANLAŞILDI

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara bugün de devam edildi. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkan yabancı uyruklu bir kişi de polis tarafından durduruldu. Türkçe bilmediğini söyleyen kişi ceza lafını duyunca Türkçe bildiği anlaşıldı. Polis, Tarık isimli şahsa Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazdı.