Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camı kırıldı.