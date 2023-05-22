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Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz

Türkiye'nin, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından gerçekleşen saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camı kırıldı. Alçak saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da paylaşımda bulunarak ABD'ye çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve diplomatik temsilciliklere gerekli korunmanın sağlanması çağrısında bulundu.

19:12 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi levyeli saldırıya uğradı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi levyeli saldırıya uğradı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.


Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camı kırıldı.

Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da ABD'ye çağrı geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, ABD'den saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklere gerekli korumanın sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, "ABD’den saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan saldırı sonrası New York Polisi'yle temasa geçildiği bildirilirken, Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi'nin olaya ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.





#Türkevi
#New York
#ABD
#Saldırı
2 saat önce
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