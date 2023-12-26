2023 yılı geride kalırken Dünya yepyeni bir yıla hazırlanıyor. Ancak "2023 yılında neler yaşadık", "2023 yılında neler gündem oldu" soruları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor.

Türkiye gündemi 2023 yılında yaşanan gelişmelerle çok hareketli geçti.

2023 yılında Türkiye gündeminde önem çıkan başlıklar ise ay ay gün gün özetle şöyle:





OCAK

Türkiye'de yeni yılın ilk ayında, 18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin öne çekilmesi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.





İşte ocak ayında yaşanan en önemli gelişmeler:





2 OCAK

- Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı hukuken kesinleşti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı.





3 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda, Ocak 2023 için memur ve emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, bir gün sonra yapılan partisinin grup toplantısında, maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltileceğini duyurdu. Artış, ilgili düzenlemenin 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.





4 OCAK

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye yönelik "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası"nı açıkladı. Kurum, kampanyayla ilk etapta 100 bin aileyi çok kısa sürede ev sahibi yapmayı hedeflediklerini belirtti, kampanyanın başvuruları 16 Ocak'ta alınmaya başlandı.





5 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin tarihini mevsim şartlarını dikkate alarak öne çekebileceklerini bildirdi.





- Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.





6 OCAK

- MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, terör örgütü MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.





9 OCAK

- Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen törenle 6 yeni nesil Fırtına obüsü TSK'ya teslim edildi.





10 OCAK

- Kovid-19 salgınının ardından Mart 2020'de uygulamaya başladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini 8 Ocak'ta kaldıran Çin'e İstanbul'dan ilk tarifeli sefer yapıldı. Çin hava yolu şirketi China Southern Airlines, 240 yolcusuyla Guangzhou kentine uçtu. Yolcuların uçağa alındığı kapıda ilk uçuş dolayısıyla tören düzenlendi.





11 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizleyerek emniyetli hale getirdikleri bölgelere şimdiye kadar Türkiye'den yaklaşık 550 bin sığınmacının geri döndüğünü açıkladı.





- Katıldığı PKK ile iltisaklı bir televizyon kanalında, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

Burhan Çaçan

12 OCAK

- "Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 63 yaşında vefat etti.





15 OCAK

- Ankara'da 10 Kasım 2022'de Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı, Türk polisinin çalışmasıyla Afganistan'da yakalandı. Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferinde anlaşmazlık nedeniyle işlendiği belirlendi.





16 OCAK

- Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan 142 metre uzunluğundaki Palau Bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Boğaz'da askıya alınan çift yönlü geçiş trafiği, akşam saatlerinde yeniden açıldı.





21 OCAK

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'teki terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin eylemleri ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara işaret ederek, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyareti iptal ettiklerini bildirdi.





23 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs 2023 Pazar gününü en uygun tarih olarak gördüklerini açıkladı.





26 OCAK

- YSK'de görev süresi dolan Başkan Muharrem Akkaya'nın yerine, üye Ahmet Yener başkan seçildi.





- Anayasa Mahkemesi, HDP'nin, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti.





29 OCAK

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılacak Liderler Buluşması'nda kararlaştırılacağını açıkladı.





31 OCAK

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

ŞUBAT

Türkiye, şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı illerdeki deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi, ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.





Türkiye'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan deprem nedeniyle bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Türkiye'ye 70'e yakın ülke arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.





Depremzedeler için tüm kurum ve kuruluşlar ile gönüllüler seferber olurken yardım için yola çıkanlar araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu.





İşte şubat ayında yaşanan önemli gelişmeler:





2 ŞUBAT

- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına üçüncü kez seçildi.





4 ŞUBAT

- Olumsuz hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Ankara'da yaşayan Erzurumlular, kar yağışını davullu zurnalı halayla karşıladı. THY 238 seferini iptal etti. Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat'ta birçok yol ulaşıma kapandı, 43 ilde eğitime ara verildi.





6 ŞUBAT

- Türkiye, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım yaşandı.





Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.





Türkiye genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında ilk etapta 13 Şubat'a kadar eğitime ara verildi.





AFAD, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.





- Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı, 8 Şubat'ta da tutuklandı.





7 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız." dedi. Erdoğan, arama kurtarma faaliyetleri ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için depremden etkilenen 10 ili kapsayacak ve 3 ay sürecek OHAL kararı aldıklarını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





- Depremin ikinci gününde, depremzedeler yurtlara, üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yerleştirilmeye, yaralananlar ise Sağlık Bakanlığı ve TSK'ya bağlı uçaklarla farklı illere nakledilmeye başlandı.





AFAD bölgeye ilk etapta 13 bin 740 kişilik arama kurtarma ekibi, 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesini gönderdi. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne depremin ardından 110 bin 41 kişi başvurdu.





Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan uçaklar Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.





İçişleri Bakanlığı, 10 bine yakın polis, 18 bin jandarma, 7 bin 510 gönüllü ve 5 bin 219 güvenlik korucusunun da bölgeye gönderildiğini açıkladı. Çalışmalara destek için çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam görevlendirildi.





Sağlık Bakanlığının 1000'e yakın ambulansı, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli 5 bin sağlık personeli bölgeye taşındı.





TSK, oluşturduğu "hava yardım koridoru"ndan, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 54 hava aracı ve 10 gemisiyle arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemelerini bölgeye sevk etti.





Türk Kızılayın deprem bölgesine sevk ettiği 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı. Kızılay'a ilk gün yapılan gönüllü kan bağışı 40 bin üniteyi geçti, kan bağışının günlere yayılarak yapılması istendi.





Sadece THY, Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya düzenlenen 80 sefer ile 11 bin 780 gönüllüyü deprem bölgesine taşıdı. Türkiye'nin dört bir yanından özel araçlarıyla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkan gönüllüler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle araç girişi, afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç durduruldu.





- Yaklaşık 70 ülke, deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'ye destek için sıraya girdi. Farklı ülkelerden gelen yardım ekipleri afet bölgesine yönlendirildi.





- Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra çıkarıldı.





8 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Pazarcık ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, depremlerden etkilenen ailelere onar bin lira destek verileceğini açıkladı.





Erdoğan daha sonra Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldı, İskenderun ve Adana'da incelemelerde bulundu.





- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağını bildirdi.





- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazında kalan anne Döndü Akçakaya ile 4 yaşındaki kızı Gülsüm Ela, depremden 62 saat sonra kurtarıldı.





- Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan, 2'si enkazdan kurtarılmış 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi. Bebekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bebekleri ziyaret etti.





9 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu.





- Kahramanmaraş'ta depremin ardından 1 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi Ela Hamoko, depremin 81'inci saatinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince enkazdan kurtarıldı.





- Şanlıurfa ve Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, AFAD ekipleri, depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildi.





- Milli Eğitim Bakanlığınca, depremden etkilenen 10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO'larda 450 bin kişiye konaklama hizmeti verildiği açıklandı. Eğitim-öğretime verilen ara Türkiye genelinde 20 Şubat'a kadar uzatıldı.





10 ŞUBAT

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Kurum, 10 ilde eş zamanlı Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacaklarını açıkladı.





- Deprem nedeniyle LGS'ye ve YKS'ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından muaf tutulmasına karar verildi.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ve Malatya'da çadır kentleri ziyaret etti.





- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta. Canla başla mücadeleye katılmaktadırlar." dedi.





- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olanlar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun öngördüğü tüm tedbir kararlarının alındığını bildirdi.





- Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Coşkun'un, Karadağ'a kaçacağı öğrenildi. Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklandı.





11 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Diyarbakır ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği Diyarbakır'da, üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini, KYK yurtlarının tamamının depremzedelerin barınması amacıyla kullanılacağını açıkladı.





- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının yarattığı enerjiye sahip olduğunu açıkladı.





- Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı, depremin 131'inci, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde küçük Şengül, 132'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.





- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki evinde 81 yaşında hayata veda etti. Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, 9 Eylül 1992'de toplanan kurultayda 54 yaşında Genel Başkanlığa seçildi. Baykal, 1974'te Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 30 Ekim 1995'te kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.





12 ŞUBAT

- Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden 163 saat sonra 62 yaşındaki Nazife Yılmaz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki enkazdan çıkarıldı.





13 ŞUBAT

- Depremin etkilediği illerdeki arama kurtarma çalışmaları sırasında inanılması güç kurtarılma anları yaşandı. Depremden 177 saat sonra 35 yaşındaki Bünyamin İdacı Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'nın enkazından, 26 yaşındaki Derya Akdoğan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Korkmaz Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.





Depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki "Miray" isimli çocuk Adıyaman'daki Bozbey Apartmanı'nın, 70 yaşındaki Nuray Gürbüz ise Antakya'daki 3 katlı binanın enkazından kurtarıldı.





Depremin 182'nci saatinde Antakya'da 12 yaşındaki çocuk ile 183'üncü saatte Hüseyin Berber mahsur kaldıkları binanın enkazından çıkarıldı.





- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini bildirdi.





14 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kahramanmaraş merkezli depremler gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada, depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini, bu kişilerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100'er bin lira nakdi yardımda bulunulacağını bildirdi.





15 ŞUBAT

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 124 şüpheli tutuklandı. Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda da 24 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.





- Depremden etkilenen Elazığ, afet bölgesi ilan edilen iller arasına alındı. Depremden etkilenen illerdeki ailelerin hesaplarına onar bin liralık yardım yatırılmaya başlandı.





- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, sahadan gelen bilgiler ışığında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğunun belirlendiğini bildirdi. Tatar, "Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858." dedi.





- Depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 228. saatinde ise Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk çıkarıldı.





- 11 ili etkileyen depremler için Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası" düzenlendi. 115 milyar 100 milyon liralık bağış rakamına ulaşılan kampanyaya 9 milyonu aşkın SMS gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayına telefon bağlantısıyla katıldı, "Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır." dedi.





- Depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman'da bulunan 150 kişilik Meksika ekibinin köpeği Proteo, çalışmalar sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Proteo deprem enkazından 3 kişinin çıkarılmasında önemli rol oynamıştı.





16 ŞUBAT

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesinde zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını verdiklerini ve 11 ilde süreci eş zamanlı yürüttüklerini söyledi.





- Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. Ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Ölmez'in tedavisine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde başlandı.





- Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi enkazındaki çalışmalar sonucu 29 yaşındaki Neslihan Kılınç depremin 258. saatinde kurtarıldı.





18 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenenler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlattıklarını, kampanya aracılığıyla hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceğini söyledi.





- Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi, depremden 296 saat sonra çıkarıldı. Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





19 ŞUBAT

- Depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.





20 ŞUBAT

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve birlik komutanlarıyla Hatay'dan video konferans aracılığıyla yapılan toplantıda, "Depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasını yalanladı. Akar, deprem sonrası harekat merkezlerinin süratle yapılması gerekenleri yaptığını, saat 04.30'da birliklerden rapor istendiğini, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına "hazır ol" emri verildiğini bildirdi.





- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da yaptığı açıklamada, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerinde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını açıkladı. Eğitime verilen ara Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzatıldı.





- Depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay, ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay ertelendi. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafın Halk Bankasından kullandığı Hazine destekli kredi ödemeleri 6 ay, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredileri 1 yıl ertelendi.





- Kamu bankaları, depremde hayatını kaybedenlerin kredi borçlarını sildi, hükümet 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladı.





- AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ikinci bir deprem daha kaydedildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.





21 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere ilişkin, "Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.





- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen TSK çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da doğum yapan depremzede kadın, kız bebek dünyaya getirdi.





23 ŞUBAT

- Adıyaman'da kurulan Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını bildirdi. Kurum, "11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak önceliğimiz. Buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara Bölgesi'nde de aynı kararlılığı ortaya koymak zorundayız." dedi.





- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 171 kişinin tutuklandığını, bunlardan 78'inin müteahhit, 64'ünün yapı sorumlusu, 11'inin yapı sahibi olduğunu, 18 kişinin ise binada değişiklik yaptığının tespit edildiğini bildirdi.





- Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Diyarbakır Galeria İş Merkezi ile üstündeki sitede bulunan 7 kedi, yıkım çalışmalarına ara verilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.





24 ŞUBAT

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li terörist Halil Menci'yi Suriye'deki özel operasyonla etkisiz hale getirdi.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. Erdoğan, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten liderlere sergiledikleri dayanışma için teşekkür etti.





25 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.





- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili gözaltına alındı. Kavak, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.





26 ŞUBAT

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, tribünlerde hükümet aleyhine sloganlar atılması üzerine Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı.





27 ŞUBAT

- Adıyaman'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum." dedi.

- Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.04'te gerçekleşen 29 binanın yıkıldığı depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı, 32 kişi enkazdan kurtarıldı.





28 ŞUBAT

- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.

- Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletti.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

- MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini düzenleyenlerden PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

- Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti.

MART

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmaların hız kazandığı mart ayında, binlerce çalışanın yıllardır beklediği emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin yasa çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.





İşte mart ayının önemli olayları:





1 MART:

- Depremden etkilenen Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da öğrenciler ders başı yaptı.





2 MART

- Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi.





- Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı. TOKİ aracılığıyla yapılacak inşaatlarda, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konutun temeli atıldı.





3 MART

- Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

- Altı siyasi partinin oluşturduğu "Millet İttifakı" içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalktı. Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." dedi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunan Akşener, "Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor." dedi. Bu çağrıya, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyecekleri" yönündeki açıklamalarıyla yanıt verdi.





Meral Akşener'in bu çıkışının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sofra büyümek zorunda. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamız gerekir. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız." dedi.





- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise daha önce açıklandığı üzere, 6 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde, altılı masanın bir araya geleceğini bildirdi.





5 MART

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.





6 MART

- Millet İttifakı'nı oluşturan "altılı masa"da, Meral Akşener'in açıklamalarıyla yaşanan kriz çözüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın ziyaret ettiği Akşener, ardından Kılıçdaroğlu ile görüştü. Yavaş ve İmamoğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunan Meral Akşener, masaya geri dönerek, altılı masanın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katıldı.





Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanının katılımıyla yapılan Liderler Buluşması'nın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği duyuruldu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları ile iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcıları olacağı bildirildi.





- Deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I, savcılığın itirazının ardından tutuklandı.





7 MART

- AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin rapor yayımladı. Raporda, yıkılan binalarda kolon, kiriş ve perdelerde düz donatının kullanıldığı, hassas bölgelerde iri çakıl ve tahta gibi yabancı unsurlara rastlandığı tespitleri yer aldı, yönetmelik kurallarına ve esaslara uyulmadan inşa edilmiş yapıların ciddi hasar gördüğü vurgulandı.





9 MART

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyet, deprem bölgesinde inceleme yaptı. Heyet, personelin sağlık durumu, kurum binaları, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı sorunlarıyla ilgili tespitlerde bulundu.





- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 269'a yükseldi.





- Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı.





10 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasamızın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladım." dedi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.





- YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.





12 MART

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, parti kararıyla Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı.





13 MART

- HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.





15 MART

- Deprem bölgesini, yıkımın ardından sel vurdu. Bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 17, Adıyaman'da 4 kişi hayatını kaybetti.





16 MART

- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Zirvenin ardından liderler tarafından imzalanan Ankara Bildirisi'nde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.





- İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konut için kura çekimi yapıldı.





17 MART

- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında, terörle ilgili güvenlik kaygılarının giderilmesi nedeniyle Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini açıkladı.





18 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığını bildirdi.





19 MART

- Türkiye'nin bu alandaki ilk tesisi olan ve dünyanın sayılı işletmeleri arasına gireceği belirtilen Balıkesir Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açıldı.





20 MART

- 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ya başvuru süresi sona erdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için sırasıyla Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı'nın adayı Ahmet Özal ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ile "bağımsız aday" olarak Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver YSK'ye başvuruda bulundu.





21 MART

- AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu.





22 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.





- Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin seçim ittifakına ilişkin protokolü YSK'ye sunuldu, CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu.





- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladı.





23 MART

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk etapta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evinin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Kahramanmaraş'taki törenle atıldı.





- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterilen dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla "Asrın Dayanışması Kampanyası" başlattı.





24 MART

- Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı. Genel Başkan Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.





- Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile Ata İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için ittifak protokollerini YSK'ye sundu.





25 MART

- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.





27 MART

- YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar verdiklerini bildirdi.





- 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'daki bazı ilçelerde ders zili yeniden çaldı.





28 MART

- Kahramanmaraş'ta yıkılan binadan kurtarılan, tedavisinin ardından da Mersin'de devlet korumasına alınan 10 aylık Musa bebek, DNA testiyle belirlenen ailesine teslim edildi.





30 MART

- YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddine karar verildiğini bildirdi.





31 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep-Kilis Afet Konutları'nın temelini attı.

NİSAN

Türkiye'de nisan ayı, savunma sanayisi ve enerji yatırımları açısından ilklere sahne oldu. Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri, nisan ayı boyunca hayata geçirildi.





Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilkinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildiği nisan ayında, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi; Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE yörüngesine fırlatıldı; yeni Altay Tankı TSK'ya teslim edildi ve Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazı devreye alındı.





İşte nisan ayında yaşanan en önemli gelişmeler:





2 NİSAN

- Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında üniversitelerde ara verilen eğitime "hibrit" modeliyle başlandı.





3 NİSAN

- Türkiye'nin yerli otomobili Togg için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk teslim töreni düzenlendi. Togg otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg ile Külliye etrafında tur attı.





- AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.





6 NİSAN

- Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi. Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.





8 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınının Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını aktardı.





9 NİSAN

- AK Parti, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, BBP, Memleket Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. Listelerin YSK'ye tesliminin son gününde seçime katılma yeterliliğine sahip 26 siyasi parti başvurularını tamamladı.





- Diyarbakır'da Paskalya Bayramı, 8 yıl aradan sonra, merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu zarar gören ve restorasyonu tamamlandıktan sonra geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ndeki ayinle kutlandı.

10 NİSAN

- Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 11 SİHA konuşlanabilecek, hangarında ise 30 SİHA taşınabilecek.





- "Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, İstanbul'da tutuklandı.





11 NİSAN

- AK Parti, seçim beyannamesini ve milletvekili adaylarını, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programla tanıttı. Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yaraların sarılmasına dönük adımlara ve yeni projelere yer verildi.





- Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya, İstanbul'da yakalandı. 5 suç örgütü üyesiyle yakalanan Çetinkaya, ertesi gün cezaevine gönderildi.





12 NİSAN

- Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.





- Diyarbakır'da depremde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin de bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.





- Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.





13 NİSAN

- "Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında karar çıktı. Sanıklar Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.





15 NİSAN

- Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanan İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.





- Yargıtay, Koza İpek Holding davasında, aralarında Cafer Tekin İpek ile Melek İpek'in de bulunduğu 7 sanığa Fetulllahçı Terör Örgütü üyeliğinden verilen cezaları onadı.





18 NİSAN

- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle raylara indirildi. Raylı sistemlerde teknolojik açıdan yurt dışına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracak elektrikli lokomotif, Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç oldu.

20 NİSAN

- Karadeniz doğal gazı, Zonguldak Filyos'ta düzenlenen törenle devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." dedi. Törende, Karadeniz doğal gazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'ta yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başlandı.





- Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi. Özer, 23 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.





21 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni"nde kentsel dönüşüme ilişkin müjdeler açıkladı. Erdoğan, "İlk müjdemizin adı 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." dedi. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlayacaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.





22 NİSAN

- Gaziantep'in depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde, afetzedeler için yapılan ilk kalıcı konutlar teslim edildi. Kaya zemin üzerine betonarme olarak inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutları, 44 günlük rekor sürede tamamlandı.





23 NİSAN

- Milli sistemlerle geliştirilen Yeni Altay Tankı, testler için TSK'ya Sakarya'da düzenlenen törenle teslim edildi. ASELSAN'ın geliştirdiği sistemler Yeni Altay Tankı'na, yüksek atış gücü, yüksek beka kabiliyeti ve kendini koruma yeteneği sağlıyor.





24 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te vatandaşlara hitabında, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceğini, evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alacaklarını, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartacaklarını açıkladı.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde, kamu bankalarının Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracağını duyurdu.





25 NİSAN

- Türkiye'nin yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Üst irtifa limiti 45 bin fit olan Hürjet, ses hızının 1,4 katı hızda uçuş yapabilme kabiliyetine sahip.





- 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması yapıldı.





- MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.





26 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.





27 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde, ilk nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak santralin tüm ünitelerinin peyderpey 2028'e kadar hizmete gireceğini bildirdi.





28 NİSAN

- İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.





29 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız, uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak." dedi.





- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 58 bin 597'sinin okullarına geri döndüğünü bildirdi.





30 NİSAN

- MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah ile DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı kişiyi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MAYIS

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. İlk turda cumhurbaşkanı adaylarının yeterli çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur oylama yapıldı. Milletvekili Genel Seçiminde ise AK Parti, oyların yüzde 35,62'sini alarak sandıktan birinci parti çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı, 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamada Erdoğan, yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.





Mayıs ayının önemli olayları şöyle:





1 MAYIS

- Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı, TUSAŞ'ın Kahramankazan merkez yerleşkesinde vitrine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın adının "KAAN", isim babasının ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu bildirerek, "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız." dedi.





- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 5 uçakla 479 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.





2 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde, Cudi'ye 20 kilometre mesafedeki Gabar'da 2 bin 600 metre derinlikte, günlük 180 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, bölgede 100 kuyu açılacağını belirterek, "Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik." dedi.





3 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de partisince düzenlenen mitingde, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkarttıklarını açıkladı.





5 MAYIS

- Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın çökmesi sonucu kapı pervazlarını sökmeye çalışan 4 hurdacıdan biri hayatını kaybetti.





6 MAYIS

- AFAD, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 33 bin 77 deprem meydana geldiğini açıkladı.





- Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, hizmete başladı.





7 MAYIS

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu. Erdoğan, Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olan "Büyük İstanbul Tüneli"ni hayata geçireceklerini, "Yarısı Bizden Kampanyası" ile İstanbul'da kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayarak, 5 yıl içinde 1,5 milyon riskli yapıyı tamamen yenileyeceklerini açıkladı.





8 MAYIS

- Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan, "45 Bin Öğretmen Atama Töreni"nde, "Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı, deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek." dedi.





9 MAYIS

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde, kamu işçilerinin ücretlerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

11 MAYIS

- Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesine hükmetti.





12 MAYIS

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın çadır satışı nedeniyle eleştirilen Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak oy birliğiyle genel kurula gitme kararı aldı.





13 MAYIS

- Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet etrafında gezintiye çıkan lise öğrencilerinden birinin dengesini kaybederek düşmesi üzerine 5 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarılırken suya atlayan ikisi lise öğrencisi 4 kişi hayatını kaybetti.





14 MAYIS

- Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti.





Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayının yarıştığı seçimde, yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 994 bin 49'u oy kullandı, oyların 52 milyon 628 bin 182'si geçerli sayıldı. Yüzde 88,92 ile rekor katılımın gerçekleştiği seçimlere yurt dışında katılım yüzde 53,80 oldu.





İlk sonuçlara göre, hiçbir adayın yeterli çoğunluğu alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.





Milletvekili Genel Seçiminde ise AK Parti, oyların yüzde 35,62'sini alarak sandıktan birinci parti çıktı. Seçim sonucu, AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, Türkiye İşçi Partisi 4, CHP 169 ve İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı.





15 MAYIS

- Sandıkların büyük oranda açılmasının ardından AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM üyeliği seçimlerinin, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelendiğini ifade etti. Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var." diye konuştu.





- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, "Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız." açıklamasını yaptı.





- Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise seçimlerde istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz." dedi.





- YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan geçici seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığını, adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.





- YSK'nın Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi başladı.





17 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.





18 MAYIS

- Yargıtay, Konya'da sokakta şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken saldırgan Özgür Duran'ı bıçaklayıp öldüren Kadir Şeker'e, yeniden yargılama sonucu verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.





- "Dünya burun şampiyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 74 yaşındaki Artvinli Mehmet Özyürek, tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.





19 MAYIS

- YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kesin sonuçlara göre, Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı. Karara göre, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimine katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Oğan, 22 Mayıs'ta, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.





- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la görüştü.





20 MAYIS

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladı.





- Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayata veda etti. Sesigüzel'in cenazesi 21 Mayıs'ta İstanbul'da toprağa verildi.





21 MAYIS

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı eski adı Twitter olan X sosyal paylaşım platformu hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan tutuklandı.





22 MAYIS

- Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'ne ziyarette bulundu. Genel Başkan Vecdet Öz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, partisinin Genel İdare Kurulunun ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldığını bildirdi.





23 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecinin başladığını açıkladı.





- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini, son bir ay içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 126 olduğunu açıkladı.





24 MAYIS

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.





- Anayasa Mahkemesi, Kovid-19 nedeniyle uygulanan para cezalarının geri ödenmemesine ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Kararda, kuralın, mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu vurgulandı.





- Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 100 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı. Gencer'in cenazesi, 26 Mayıs'ta Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





27 MAYIS

- Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların 73 ülkedeki sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevliler tarafından mühürlenen son parti çuvallar yurda getirildi.





- Milli elektrikli tren, yolculu seferlerine başladı. Adapazarı ile Gebze güzergahındaki 11 duraktan yolcu taşınacak.





28 MAYIS

- Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasında, yurt içi ve yurt dışında kayıtlı 64 milyon 197 bin 454 seçmenden 54 milyon 23 bin 601'i oy kullandı. 53 milyon 339 bin 313 oy geçerli sayılırken, katılım yüzde 84,15 olarak kayıtlara geçti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.





- Oyların büyük bölümünün açılmasının ardından Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." dedi.





Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan vatandaşlara hitabında da "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan tüm kesimleriyle milletimizdir, kazanan demokrasimizdir." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak, kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık, seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak, milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir." dedi.





- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." dedi.





- Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur sonucunu değerlendirmek için CHP Genel Merkezi'nde toplandı.





29 MAYIS

- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Benyamin Netanyahu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, telefonla aradıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.





30 MAYIS

- 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, AK Parti 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.

HAZİRAN

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladığı haziranda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de açıklandı, yeni MİT Başkanı, İbrahim Kalın; yeni Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan oldu.





Asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararının da alındığı haziranda, yüzde 25'lik konut kirası artış oranı üst sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.





Haziran ayının önemli olayları şöyle:





1 HAZİRAN

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18'lik oranla 27 milyon 834 bin 589 oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranla 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı bildirildi.





YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.





- İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'na ilişkin, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır, seçim bitmiştir." dedi.





- CHP MYK toplantısında, kurul üyelerinin istifalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi.





- Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında İstanbul'da vefat etti.





- Konya'da sokakta şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken saldırgan Özgür Duran'ı bıçaklayıp öldüren ve hakkındaki 10 yıl 10 ay hapis cezası 18 Mayıs'ta onanan Kadir Şeker tutuklandı. Şeker, 8 Haziran'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edildi.





2 HAZİRAN

- YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Türkiye'de ilk kez güvenlik güçlerinin envanterindeki yerini aldı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı envanterine katıldı.





3 HAZİRAN

- Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Erdoğan, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum." mesajını verdi.





- Çankaya Köşkü'nde, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede şu isimler yer aldı:





"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."





4 HAZİRAN

- Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mavi sulardaki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı" yaptı.





5 HAZİRAN

- Seçim sonrası belirlenen yeni kabinenin ardından, diğer bazı önemli görevlere de atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın'ı, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç'ı atadı.





Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.





- Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Bazı sera ve tarım arazileri su altında kalırken, çilek üretim tesisinde mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.





6 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Bu seçimlerde siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır." dedi.





- CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası, partide kongre sürecinin başlatılmasına karar verdiklerini açıkladı.





- MİT Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.





- Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda vatandaşın evini su bastı, tarım arazileri zarar gördü.





8 HAZİRAN

- Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde Türkiye'nin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması gerektiği vurgulandı.





9 HAZİRAN

- İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere banknotlar halinde hazırlanan sahte 1 milyar dolar ele geçirildi.





10 HAZİRAN

- Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye (MKE) ait patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.





11 HAZİRAN

- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in kaldırıldıkları hastanede şehit olduklarını bildirdi. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.





- Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, Ankara'da 87 yaşında hayatını kaybetti. İlk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda veren, Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalden ötürü "Harika Çocuk" olarak adlandırılan Suna Kan, 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan kanunla, yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı. Paris Konservatuvarını birincilikle bitiren Suna Kan, uzun yıllar sahneye çıktığı CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da 12 Haziran'da düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.





​​​​​​​12 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Erdoğan, KKTC'deki temasları sonrasında Azerbaycan'a geçti.





14 HAZİRAN

- MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.





- Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK'nin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.





15 HAZİRAN

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı.





- Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen "Boğaz'ın incisi" Vaniköy Camisi, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'ndeki hünkar kasrının zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlara hizmet verecek.





16 HAZİRAN

- MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.





- Anadolu Ajansının (AA) bu yıl 9'uncusunu düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2023"te, European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eseri, büyük ödüle değer görüldü.





- Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda böcek ilacından etkilenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti, olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.





17 HAZİRAN

- Türk sanat müziği solisti Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde, 80 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 15 albüme imza atan, seslendirdiği "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" adlı şarkılarıyla hafızalara kazınan, 4 altın plak ödülü sahibi sanatçının cenazesi 18 Haziran'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.





20 HAZİRAN

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.





21 HAZİRAN

- Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 11 yıllık sakini "Paşa", "Cesur" ve "Kral" isimli üç zürafa yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'da "Dünya Zürafalar Günü" dolayısıyla bakıcıları tarafından en sevdikleri yiyeceklerle beslendi.





22 HAZİRAN

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024'e kadar bir yıl süreyle konut kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirdi. 4 Temmuz'dan itibaren de noterlerde gayrimenkul, taşınmaz satışının yapılabileceğini açıkladı.





23 HAZİRAN

- Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimiz ile bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.





- LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sınavda, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.





- MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.





- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında, 12 sanığın cezalarını onadı. Daire, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'deki "mahrem abisi" Şahin Söğüt ile suikast emrini Altıntaş'a ileten 2 sanığa verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile diğer 2 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlarından, 7 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin onanmasına karar verdi.





24 HAZİRAN

- İYİ Partinin 3. Olağan Kurultayı'nda, Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi.





25 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.





26 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı atadı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.





- MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.





27 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.





30 HAZİRAN

- Tatil yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, 56 yaşında hayatını kaybetti. Karagöz'ün cenazesi 4 Temmuz'da İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolü, temmuz ayına damgasını vurdu. NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek vereceği belirtildi.





Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.





Temmuz ayının önemli olayları şöyle:





1 TEMMUZ

- Rize-Artvin Havalimanı'na, yurt dışından turizm amaçlı ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Umman'a ait SalamAir firması tarafından Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve saat 17.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapan tarifeli uçak, su takıyla karşılandı.





3 TEMMUZ

- CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.





5 TEMMUZ

- Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanması sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz, "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar beraat etti.





6 TEMMUZ

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenledikleri basın toplantısında, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.





- Eskişehir'de, Tuğçe Can'ın 12 Ocak'ta öldürülmesine ilişkin davada, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Onur Kaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





7 TEMMUZ

- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki liderin ortak basın toplantısı sonrası Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım. Barış planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye, liderliği üstlenmeye hazır." şeklinde konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini belirterek, "Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.





8 TEMMUZ

- Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Enerjisi, neşesi ve güler yüzüyle tanınan müzisyen ve oyuncu Uğur, uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Uğur için 11 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda sanatçı dostunun da katıldığı törenin ardından Uğur'un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.





9 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.





- Türk Kızılayın olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın Genel Başkanı oldu.





- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.





- Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'da sağanağın ardından taşkınlar yaşandı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sanayi ve yerleşim birimlerinde mahsur kalanlara yönelik tahliye operasyonları gerçekleştirildi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti, 3 gün süren çalışmaların ardından açıldı.





10 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti. Erdoğan, Zirve öncesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.





Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edecek ve onaylanmasını sağlamak için Meclis'le yakın işbirliği içinde olacaktır." denildi.





İsveç'in, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek vereceği belirtilen açıklamada, "İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler. Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımları konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği yönündeki ilkeye bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.





- Sağanak, Ordu'nun Altınordu, Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Güzelyalı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun bir bölümü ulaşıma kapandı. İl genelinde risk altındaki 13 evde mahsur kalan 47 kişi, AFAD ekiplerince güvenli yerlere tahliye edildi. Taşkın sırasında kaybolan 55 yaşındaki Naciye Yılmaz'ın cesedi 14 gün sonra denizde bulundu.





- Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu. Zemini çöken su fabrikasında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Şinasi Özdemir'in cansız bedeni ise aramalar sonucu derede bulundu.





11 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.





12 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.





13 TEMMUZ

- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması istemini reddetti.





14 TEMMUZ





- İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle Sancaktepe'de yakalandı.





15 TEMMUZ

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, o gece hedef alınan mekanlarda ve yurt dışında etkinlikler düzenlendi, şehitler dualarla anıldı.





- Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonda 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusu PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi.





16 TEMMUZ

- Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgeye giden 18 doğaseverden 4'ü buzulda oluşan kırılma nedeniyle kayboldu. Doğaseverlerden 2'si kurtarıldı, 2'si hayatını kaybetti.





17 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan üç günlük Körfez ülkeleri turuna başladı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce, "Bizim, Suriye'yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık, bu dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı." dedi.





18 TEMMUZ

- Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağında Katar'a gitti. Türk heyetinin temaslarının ardından, Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, iki kardeş ülke ve halklarının çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletileceği vurgusu yapıldı. Erdoğan, Körfez turunun son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.





20 TEMMUZ

- KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde konuşan Erdoğan, dünyaya "Gelin, adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın." çağrısında bulundu.





21 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ziyareti sırasında Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza atıldığını bildirdi. Sözleşme, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatına ilişkin işbirliğini içeriyor.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.





23 TEMMUZ

- Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, dönemin piskoposluk merkezine ait tahıl ambarı ortaya çıkarıldı.





24 TEMMUZ

- Kavurucu sıcakların etkisi altındaki yurdun bazı bölgelerinde orman yangınları çıktı. Muğla'nın Milas, Manisa'nın Saruhanlı, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangını ise 90'ıncı saatte 28 Temmuz'da kontrol altına alınabildi. Yangının yaklaşık 400 hektarlık alanda zarara neden olduğu açıklandı.





25 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan, ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, tüm bölgenin barış ve istikrarı için şart olduğunu vurguladı. Abbas da Erdoğan'a, Ramallah'taki bir meydana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesine ilişkin belgeyi takdim etti.





26 TEMMUZ

- Eyyam-ı Bahur olarak anılan sıcakların etkili olduğu yurt genelinde termometreler rekor dereceleri gördü. İzmir'de son 85 yıldaki en yüksek sıcaklık, 43,2 derece olarak kayıtlara geçti.





28 TEMMUZ

- İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayisinde iki gencin öldürülmesinin ardından Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması başlatıldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar yakalandı. Tekel bayisinin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırı anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bireysel silahlanmaya ilişkin tepkiler dile getirildi.





30 TEMMUZ

- Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

AĞUSTOS

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla komuta kademesindeki isimlerde değişiklik yapıldığı, memur ve memur emeklisinin 2024-2025'teki maaş ve aylıklarındaki artışın netleştiği ağustosta, Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray hayatını kaybetti.





Ağustos ayında, Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.





Ağustos ayının önemli olayları şöyle:





1 AĞUSTOS

- Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.





- Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nde, 2016'da başlayan aslına uygun yenileme çalışmaları tamamlandı. 119 konut, 104 dükkan, 164 ofis ve iş yeriyle toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı otel, 210'u tescilli 3 bini aşkın ağaç ve biyolojik göleti bulunan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki konutların, e-İhale usulüyle satışa sunulacağı açıklandı.





2 AĞUSTOS

- Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Ankara, İzmir, Muğla, Bursa ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti.





3 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2023'ten geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.





Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.





Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa bir kadın subay amirallik rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat, tuğamiralliğe yükseltildi.





5 AĞUSTOS

- Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.





6 AĞUSTOS

- Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. 1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik ile ünlenen Koray, 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya sürdü. Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rock'ının babası" olarak nitelendiriliyordu. Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.





9 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.





- Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi.





10 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesiyle 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.





- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi, düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.





11 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.





- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne, dizi ve sinema oyuncusu, sanatçı Tamer Karadağlı atandı.





- Depremlerden etkilenen Hatay'daki Aççana Höyük'te, duvar kalıntılarının kaldırılması sırasında 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen ve Akadca "kent satışı sözleşmesi"ne ilişkin bilgiler veren çivi yazılı kil tablet bulundu.





13 AĞUSTOS

- Türkiye genelinde aşırı sıcak hava etkili oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde, sokaklar boş kaldı, dışarda bulunanlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçirdi. Çocuklar, süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.





15 AĞUSTOS

- Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.





16 AĞUSTOS

- Edirne'de, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma ve tarımsal sulama nedeniyle nehrin su seviyesinde düşüş yaşandı. Su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı.





17 AĞUSTOS

- MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmalarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlı, yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.





- Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Bodrum'da konser verdi.





19 AĞUSTOS

- Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin adı, Hatay Basın Cemiyetinin toplantı salonuna verildi.





21 AĞUSTOS

- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.





22 AĞUSTOS

- Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde, Bilecik'in Osmaneli ilçesi ile Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangınları çıktı. Çanakkale'deki yangın, yaklaşık 4 bin 80 hektar alanda etkili oldu, iki günde kontrol altına alındı.





23 AĞUSTOS

- Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamadı.





- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.





24 AĞUSTOS

- Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için bulundukları Yunanistan açıklarında deniz kazası geçirdi. Önce deniz yoluyla Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çifti, Amerikan Hastanesinde tedavi altına alındı. Esas Holding'den 4 Eylül'de yapılan açıklamada, Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine evinde, Ali Sabancı'nın tedavisine hastanede devam edildiği açıklandı.





25 AĞUSTOS

- Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.





- Rize'nin Çayeli ilçesinde, şiddetli yağış etkili oldu. İlçede tedbir amacıyla 40 kişinin yaşadığı 11 ev tahliye edildi. Çökme meydana gelen Güneysu-Rize kara yolunun yanı sıra 32 köy yolu ulaşıma kapandı.





27 AĞUSTOS

- ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, QTerminals Antalya Limanı açıklarına demirledi.





29 Ağustos

-Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile resmigeçit gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı.





30 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda ilk kez seslendirilen "100. Yıl Marşı" dinleyicilerin beğenisini topladı.





​​​​​​​- Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 68 yaşındaki Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu.





31 AĞUSTOS

- Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

EYLÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin terörle mücadelesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye, Türkiye-ABD ilişkileri, AB ve BM'de reform konularında önemli mesajlar verdi.





Türkiye, eylülün ilk haftası sağanağın etkisinde kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Kırklareli, İstanbul, Aksaray ve Samsun'da, bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı, sağanak can kayıplarına da neden oldu.





Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile iki kardeşi 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.





İşte eylül ayının önemli olayları:





1 EYLÜL

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk, Pilot Albay Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı.





- Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması başladı.





2 EYLÜL

- Kahramanmaraş merkezleri depremlerin ardından çalışmaların yürütüldüğü Hatay'da, Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni yapıldı.





3 EYLÜL

- Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yollarda çökme meydana geldi. Kent genelinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 500'ü mevsimlik tarım işçisi 618 kişi kurtarıldı.





- Aksaray'da kuvvetli yağış nedeniyle selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı, aynı gün 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Selde kaybolan 3 aylık bebeğin cesedi 8 Eylül'de bulundu.





- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5'inci yılına girdi.





- Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanması nedeniyle mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey'in kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tahliyesi 12 Eylül'de tamamlanan Dickey, helikoptere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





4 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi şehrine gitti.





5 EYLÜL

- Kırklareli'nde aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı. İğneada beldesindeki bir kamp alanında kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalarda 6 kişi kurtarıldı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce İl Özel İdaresince mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam eden ruhsatsız tesisin sahibi ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı, 2 kişi tutuklandı.





- Eski bakanlardan Necmettin Cevheri, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.





6 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Programı kamuoyuna açıkladı. Erdoğan, üç yıllık dönemde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi, 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelirle yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngördüklerini, işsizlik oranını tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini, ihracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartmayı planladıklarını kaydetti.





7 EYLÜL

- İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile iki kardeşini 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.





- Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kaplan ile gözaltına alınan 13 zanlı daha 12 Eylül'de tutuklandı.





8 EYLÜL

- Danıştaya saldırı davasından hükümlü Alparslan Arslan'ın cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.





- Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 96'ncı Akademi Ödülleri'nin (Oscar) "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye'nin adayı olarak belirledi.





9 EYLÜL

- Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.





10 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ev sahibi ülke Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.





11 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı, kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.





14 EYLÜL

- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı dava, zaman aşımından düşürüldü.





15 EYLÜL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.





16 EYLÜL

- İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter, gece saatlerinde Tahtalı Barajı gölüne düştü, 4 personelin görev yaptığı helikopterdeki Kırgızistan uyruklu ikinci pilot İsabekov Erkinbek kurtarılırken Kırgız mürettebat Agaev Olek ve Ianshanlo Lamzar ile Türk pilot Mehmet Akif Tutuk hayatını kaybetti.





17 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. New York'ta Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la da bir araya gelen Erdoğan, Musk'a, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulundu, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirtti.





- Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Gordion, UNESCO tarafından "Dünya Mirası" ilan edildi. Gordion Antik Kenti, Dünya Mirası Listesi'ne Türkiye'den kaydedilen 20'nci kültürel varlık oldu.





19 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'na hitap etti. "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık, usandık." ifadelerini kullanan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdidin, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destek olduğunu kaydetti.





BM'nin öncülüğünde, dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakla görevli kurumların hızla yeniden yapılandırılması gerektiği mesajını veren Erdoğan, AB'nin, Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmeye başlamasını istedi, uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya çağırdı.





24 EYLÜL

- Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi.





25 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine gittiği Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. İki ülke arasında "Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzalayan liderler, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı.





26 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslenerek, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.





Erdoğan, evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi amacıyla Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını açıkladı.





- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilen "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" soruşturması sürecinde hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.





28 EYLÜL

- Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtığı davada ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.





- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkındaki 18'er yıl hapis cezalarını ise bozdu.





30 EYLÜL

- Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.





- 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk boyalı heykel, Karahantepe'de ise en gerçekçi insan heykellerinden biri bulundu.

EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayında başlayan çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili dünya liderleriyle telefon diplomasisi yürüterek, tüm aktörleri barışın tesisi için adım atmaya çağırdı. Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi.





Ekim ayının önemli olayları şöyle:





1 EKİM

- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğer terörist etkisiz hale getirildi, 2 emniyet mensubu ise hafif yaralandı. Eylemi düzenleyenlerin terör örgütü PKK/KCK üyeleri "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz ile Özkan Şahin olduğu açıklandı.





2 EKİM

- MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.





3 EKİM

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal'ın bulunması amacıyla bir televizyon programına katılan ve 2019'da Türkiye gündeminde önemli yer tutan "Palu ailesi" ile ilgili yargılama süreci sonuçlandı. Aileden 6 sanığın yeniden yargılandığı davada Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay, Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.





4 EKİM

- MİT, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından "Mazlum Afrin" kod adlı PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.





6 EKİM

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi.





- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.





7 EKİM

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada, sabaha karşı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili, tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırdı.





9 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, emekli olup fiilen çalışanlar hariç olmak üzere emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.





- Erdoğan, İsrail-Filistin gündemli telefon diplomasisi kapsamında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü, çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de telefonda görüştü.





10 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüşen Erdoğan, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.





- Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 36 kişinin hayatını kaybettiği 75. Yıl Apartmanı'nın mimarı ve teknik uygulama sorumlusu R.C. ile 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ve kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. tutuklandı.





12 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili telefon diplomasisini sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.





13 EKİM

- Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmasında bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.





- Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.





15 EKİM

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) ismi, 4. Olağan Büyük Kongre'de tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Eş genel başkanlıklara, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.





16 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı sürece ilişkin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda ayrı ayrı görüştü.





- Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





17 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de 17 Ekim'de düzenlediği hastane saldırısına ilişkin, "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.





- Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ithafen Hatay açıklarındaki denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metrelik dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.





18 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.





19 EKİM

- CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.





20 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin ile ilgili yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.





- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





21 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki son durumu telefonda ayrı ayrı görüştü.





- MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklamasında, "MHP olarak çağrımız şudur, eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır." ifadelerine yer verdi.





- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'nin birçok ilinde protesto edildi. Van'da kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için sessiz oturma eylemi yaparken, Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları ABD Büyükelçiliği önüne kefenlenmiş bebek maketi, bir grup da İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne oyuncak bıraktı.





- Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.





22 EKİM

- Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etti. Bir gün sonra Milli Savunma Bakanlığının sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak da Mısır'a gönderildi.





23 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak, TBMM'ye sevk etti.





24 EKİM

- Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşen Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin derinleştiğini, Batılı devletlerin sessizliğinin krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.





25 EKİM

- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi. Karar, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yüksek Mahkeme, Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim'de, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığı, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.





- Aydın'daki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetti, asansör bakım firması yetkilisi ve asansörü monte eden firmanın sahibi ile 2 mühendis tutuklandı. Olayın ardından, bazı öğrenci yurtlarının bakımsız olduğu iddiasıyla üniversite öğrencilerince Türkiye genelinde protesto eylemleri düzenlendi.





26 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda yaptığı görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.





28 EKİM

- AK Parti, İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok." dedi.





29 EKİM

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü, yurt genelinde özel etkinliklerle kutlandı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün bayram günü Anıtkabir üzerinde, ardından da İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptığı etkinlikler kapsamında, Devlet Tiyatrolarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına, üç boyutlu gösterilerden öğrencilerin okullarındaki hazırlıklarına kadar Türkiye tek yürek 100. yaşını kutladı.





Gösterilere, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer aldığı 100 savaş gemisinin Boğaz'daki geçit töreni damgasını vurdu.





- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i de 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı konuşma için kürsüye saat 19.23'te çıkarak millete seslendi. Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyet'imiz bugün ilk asrını tamamlayıp, adına 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor." dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır." diye konuştu.





31 EKİM

- Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KASIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze için dünya liderleriyle başlattığı barış diplomasisini kasımda da sürdürdü. Erdoğan, G-20 ülkelerinin liderlerini de bölgede iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırdı.





CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, 13 yıldır genel başkanlık görevinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel seçildi.





Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği hak ihlali kararına uyulmamasına ve ihlal kararı alan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kararı da kasımda uzun süre tartışıldı.

Kasım ayında yaşanan önemli gelişmeler şöyle





1 KASIM

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alındı.





- Yeni anayasa çalışmasına yönelik çağrılar sonucu 2007'de oluşturulan Bilim Komisyonunun başkanlığını da yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti.





2 KASIM

- İstanbul'daki "Kafes Operasyonu"nda, Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero" çökertildi ve 37 şüpheli yakalandı.





4 KASIM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin, "Onu sildik, attık. Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri." dedi.





- CHP 38. Olağan Kurultayı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan seçildi.





- Türkiye'nin ilk nekropol müzesi Antalya'da açıldı. Antalya Nekropol Müzesi'nde 400'den fazla obje de sergilenmeye başlandı.





5 KASIM

- İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.





6 KASIM

- Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) kuruldu. Kuruluş belgesi İstanbul'da imzalanan ATNA'nın ilk genel kurulunda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, genel başkanlığa seçildi.





- Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için Türkiye genelinde birçok kamu kurumu, belediyeler ve üniversiteler, İsrail menşeli ürünleri boykot kararı aldı. Bazı illerde esnaf ve vatandaşa İsrail menşeli ürünlerin tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.





7 KASIM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Ordu Büyükşehir Belediyesince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününün Meclis'te kullanılmayacağını açıkladı.





8 KASIM

- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı alan AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.





9 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "EİT olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz?" dedi.





10 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargıdaki gelişmelere ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi." dedi. Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yerinin anayasa olduğunu belirten Erdoğan, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız." ifadesini kullandı.





- Yargıtaydan, "Anayasa Mahkemesinin, bireysel başvuru incelemelerinde zaman zaman anayasal ve yasal sınırları aşarak, Yargıtay ve Danıştay uzman dairelerince geliştirilen yerleşik içtihatları ters yüz edecek, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alması, kesin hüküm etkisinin tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır." açıklaması yapıldı.





- "Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi, İstanbul'daki "Kartel Operasyonu"nda yakalandı.





11 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ndeki konuşmasında, Filistin'de hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığını, güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiğini belirterek, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız." dedi.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında, Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.





- Tüm devletlerin işgal yetkilileri, ordusu ve terörist yerleşimcilerce kullanılan silah ve mühimmat ihracatını durdurması, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin soruşturmanın tamamlanması, yardım konvoylarının Gazze'ye girmesinin mecbur kılınması, İsrail'in kimyasal silah kullanımının araştırılması yönünde taleplerin yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi açıklandı.





13 KASIM

- Türk ve Yunan heyetleri arasında "Güven Arttırıcı Önlemler" toplantısının Ankara'da yapılan yeni turunda, üzerinde mutabık kalınan önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla "iletişim noktası mekanizması" kurulması kararlaştırıldı.





14 KASIM

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonla, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategori"de yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi.





15 KASIM

- İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçi, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla Türkiye'ye getirildi, hastalar Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.





- Pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede konuştu.





Emine Erdoğan, konuklara hitabında, Gazze'nin artık meçhul çocuklar şehri olduğunu belirterek, "Bir anne, bir kadın, bir insan olarak böyle kirli bir mirası, hesabı görülmeden sonraki nesillere devretmeyi reddediyorum. İsrail devletinin ilgili bütün mensuplarının, işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalarını talep ediyorum." dedi.





Zirve kapsamında hazırlanan ortak çağrı metninde, "Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.





- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan şartla tahliye edildi. Kamuoyunda tartışmalara neden olan tahliye sonrası Samast'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsinin istendiği yeni iddianame 19 Kasım'da hazırlandı.





17 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüştü.





19 KASIM

- Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarpan Türk bayraklı gemi battı. Batan gemideki 12 personel için başlatılan arama çalışmaları sonucu 20 Kasım'da Metin Usta, 23 Kasım'da İsmail Kaptan, 24 Kasım'da Tamer Özer, Hıfzı Tarhan ve Cüneyt Aygen'in cesetlerine ulaşıldı.





Aynı gün, Panama bandıralı kuru yük gemisi ortadan ikiye ayrılarak kıyıya sürüklendi. Gemideki yabancı uyruklu 13 personel tahliye edildi.





20 KASIM

- İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha tedavi için Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Türkiye'ye getirildi.





21 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.





22 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde, İsrail-Filistin çatışmasında, Türkiye'nin garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan, G-20 ülkelerinin liderlerini bölgede iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırdı.





- Zonguldak'ın heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.





23 KASIM

- Ankara'da 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, gürültü nedeniyle çıkan tartışmada, aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle öldürdü. Ünsür tutuklandı.





24 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız." açıklamasını yaptı.





- Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki 17 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.





25 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.





- İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.





26 KASIM

- Yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak ve olumsuz hava koşulları etkili oldu. İzmir, Giresun, Trabzon, Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay ve ilçelerinde, sağanak ve lodosun etkisiyle deniz taşkınları yaşandı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.





27 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Gazze'deki son durumu ele aldı.





- Yurt genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda ilde sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme yaşandı. 16 ilde olumsuz hava koşullarının yol açtığı olaylardan etkilenen 198 kişi kurtarıldı.





Giresun, Ordu, Trabzon, Artvin ve Rize'de etkili olan fırtına sebebiyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılan 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz (15) kayboldu. Öğrencilerin cenazeleri, arama çalışmalarının 5. gününde 1 Aralık'ta bulundu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaybolan 52 yaşındaki kadın ise bulunamadı.





Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi karaya oturdu. 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebat, gemi ile kıyı arasına kurulan halat sistemiyle tahliye edildi.





28 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüşerek, İsrail'in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

ARALIK

2023 yılının son haftasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 29 hedefi imha etti, operasyonlarda üç günde 56 terörist etkisiz hale getirildi.





Bu yılın son ayında, sahipsiz köpeklerin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanması nedeniyle sahipsiz hayvanlar sorunu ve Ankaragücü maçı sonrası eski Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemine yumruklu saldırısı tartışıldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, Yunanistan Başbakanı Kiryokas Miçotakis ile verdiği "dostluk" mesajlarının, iki ülke için yeni dönem olarak nitelendirildiği aralık ayında, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılan 37'si bebek ve çocuk, 68 hasta daha Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.





Aralık ayının önemli gelişmeleri ise şöyle:





1 ARALIK

- Yarım asrı geçen sanat hayatında birçok oyun sahneye koyan tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Gürzap için AKM'de tören düzenlendi. Gürzap Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.





3 ARALIK

- Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.





4 ARALIK

- İYİ Parti, CHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde işbirliği teklifine olumsuz yanıt verdi. Partinin Genel İdare Kurulu toplantısında alınan karar, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından açıklandı. Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını söyledi.





- İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı bildirildi.





5 ARALIK

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran başından bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.





- Türkiye'den yasa dışı yollarla ABD'ye götürülen Anadolu kökenli 41 tarihi eser Türkiye'ye iade edilmek üzere New York'ta bulunan Türkevi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından teslim alındı.





7 ARALIK

- Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirmek istedikleri mesajını verdi. Ziyarette, Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi de imzalandı. İki ülkenin, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacağını belirten bildirge, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari pozitif gündemin teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak, tarafların, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden kaçınacağını taahhüt ediyor.





- Ankara Keçiören'de boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla önce Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tunahan Yılmaz, hayati tehlikesi nedeniyle ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.





8 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te"ki konuşmasında, "Netanyahu ve destekçileri, bunlar terörün yardakçısı olarak teröristtir ve Lahey Adalet Divanı'nda kesinlikle yargılanacaklardır." dedi.





- İstanbul Fatih'te 30 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsünün, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu ve 2 Aralık'ta Türkiye'den kaçtığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali uyruklu otomobil sürücüsünün yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini bildirdi.





9 ARALIK:

- Türk müziğine çok önemli katkıları olan koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 98 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





10 ARALIK

- Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.





- Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda göçük altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten 21 kişi, ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu yaralandı.





11 ARALIK

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi. Acıbadem Hastanesine kaldırılan ve yüzünde kırık oluşan Meler, 2 gün sonra taburcu edildi.





Faruk Koca ve 2 şüpheli ertesi gün tutuklandı. Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi. Mahkeme, 4 sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı.





AK Parti üyesi Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilirken, disiplin kurulu toplantısı yapılmadan 14 Aralık'ta partisinden istifa etti.





- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, partinin kısa isminin "DEM Parti" olarak belirlediğini açıkladı.





12 ARALIK

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonuyla ulusal ve uluslararası 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 257 şüphelinin yakalandığını bildirdi.





- İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılan 37'si bebek ve çocuk, 68 hasta daha Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.





- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.





13 ARALIK

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.





14 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce "dur" denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı şekilde sağlayabileceğini belirtti.





- TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Bitmez'in cenazesi ertesi gün İstanbul'da toprağa verildi.





- Ankara'da geçen hafta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulgularının stabil hale geldiği, hastanın solunum makinesinden ayrıldığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.





15 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye'nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin'e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.





16 ARALIK

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini, özellikle son 4 ayda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 820 olduğunu açıkladı. Güler, hudutlarda 199 bin 898 kişinin geçişinin engellendiğini, yakalanan 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 410'u FETÖ olmak üzere 590 teröristin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini bildirdi.





19 ARALIK

- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetuhullahçı Törer Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davada temyiz incelemesini tamamladı. 39 sanık yönünden bozma kararı veren Daire, FETÖ'nün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 18 sanık hakkında verilen 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı, diğer sanıklar hakkındaki mahkumiyet, beraat ve düşme kararları da onandı.





- MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı.





20 ARALIK

- Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılması ve 109 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 7 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.





21 ARALIK

- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da ihlal kararı verdi.





Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar veren Genel Kurul, "bireysel başvuruda bulunma" hakkının ihlal edildiği ve Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesi kararını ise oy birliğiyle aldı.





- Ankara Valisi Vasip Şahin imzasıyla Ankara Büyükşehir ve 25 ilçe belediye başkanlığına gönderilen yazıda, sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.





22 ARALIK

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Daha sonra yaralı 4 askerden 3'ünün daha şehit düştüğü açıklandı.





23 ARALIK

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin daha şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.





- Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildi.





24 ARALIK

- MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.





- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.





- Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere için sabah namazında tüm camilerde dua edildi, şehitler son yolculuklarına uğurlandı.​​​​​​​





25 ARALIK

- MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.





- Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu yönde paylaşım yapan 15 hesap yöneticisinin 12'sinin yurt dışında olduğu belirlendi.





- Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.





26 ARALIK

- Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.







