Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürürlüğe girdi

"Afet sonrası iyileştirme çalışmaları, hasar, zarar gören ve kayba uğrayan varlıkları iyileştirmek, afet tehlikelerinden uzak alanlarda, afetlere daha dirençli yapılar inşa etmek, sadece yapısal kayıpları değil bunun yanında ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kayıpları da gidermek, uzun vadeli bir bakış açısıyla afetten etkilenen bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak olarak ele alınır. TASİP ile afet sonrası iyileştirme çalışmalarının planlı, sistematik, senkronize kapsayıcı ve daha hızlı yapılmasının sağlanması, bu alanda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, önceliklendirme yapılarak kaynakların etkin kullanımının sağlanması, iyileştirme faaliyetlerinin etkin şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirme faaliyetleri ve harcamalarına ilişkin raporlama yapılarak, sonraki afetlerde afet yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi, mevcut iyileştirme süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."