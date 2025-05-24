Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürürlüğe girdi

Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP), Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.
Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de doğa kaynaklı afetlerin, can ve mal kayıplarına yol açarak gündelik yaşamın devamlılığını önemli ölçüde etkilediği, yapısal ve doğal çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın zarar görmesine neden olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, bu durumun, afet sonrası hayatın normale dönmesi ile yapısal, sosyal ve ekonomik iyileştirmenin en kısa sürede ve kaynak kullanımıyla yapılmasını gerektirdiğine işaret edildi.
TASİP'in, sürecin etkin yönetilmesini planlamak üzere hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada ayrıca TASİP'in, Türkiye şartları dikkate alınarak, esneklik, kapsayıcılık, etkinlik, şeffaflık, işbirliği ve bütünlük temel prensipleri doğrultusunda hazırlandığı bildirildi.