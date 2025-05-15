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Meclis engellilerin sorunlarını araştıracak

Meclis engellilerin sorunlarını araştıracak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
18:3715/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TBMM'de engellilerin sorunları için araştırma komisyonu kuruldu.
TBMM'de engellilerin sorunları için araştırma komisyonu kuruldu.

Meclis'te Engelliler Haftası'nda tüm partilerin ortak önergesiyle Engelli Bireylerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesine İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

UĞUR DUYAN / ANKARA
Meclis'te Engelliler Haftası'nda tüm partilerin ortak önergesiyle Engelli Bireylerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesine İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 22 üyeden oluşan araştırma komisyonu 3 ay süreli olacak.
TBMM'de bu yasama yılında kurulan 8'inci araştırma komisyonu olma özelliğini taşıyan komisyon çalışmalarına ay sonunda başlaması bekleniyor.

Komisyon gerektiğinde Ankara dışında çalışabilecek. Çalışmaları tamamlamak için ek süre talep edebilecek.



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