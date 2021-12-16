Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul'da başladı

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, 18 Aralık'a kadar sürecek.

Zirve kapsamında yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliklerinde ve Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş-zamanlı oturumlar düzenlenecek.

Zirvenin resmi açılışı, 18 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika ülkelerinin liderlerinin katılımıyla yapılacak.

Erdoğan'ın aynı gün devlet ve hükümet başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşması bekleniyor.

Öte yandan zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile bakanlar düzeyinde ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

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Afrika yararına somut projeler gerçekleştirilecek

Zirvede 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler Eylem Planı'nda yer alıyor.

Söz konusu Eylem Planı çerçevesinde, beş yılda; Barış, Güvenlik ve Yönetişim, Ticaret, Yatırım ve Sanayi, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (BTİ) becerileri, Gençlik ve Kadın Gelişimi, Altyapı Geliştirme ve Tarım ve Sağlık Sistemlerinin Geliştirilmesi alanlarında çeşitli iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Zirvede kabul edilecek bildiriyle Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere bir sonraki zirveye kadar ki dönem için stratejik bir yön verilmesi amaçlanıyor.

Bir sonraki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin bir Afrika ülkesinde düzenlenmesi planlanıyor.

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DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Türkiye’nin Afrika politikasında yeni dönem