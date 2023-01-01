Türkiye alçaklığa karşı birleşti: 81 ildeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi

İstanbul’da Taksim Camii’nde sabah namazı kılan TÜGVA üyeleri cami çıkışı basın açıklaması yaptı. Kur’an yakılmasını ifade özgürlüğü olarak nitelendiren İsveç makamlarına sert tepki gösterildi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, “Bu yaşananlar şüphesiz nefret suçu ve ırkçılıktır. İslam’a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil, İslam’a sövmenin hürriyetini istiyorlar. Bu şerefsizce eylemi yapanların ve bunlar karşısında susanların sonu şüphesiz ki ateştir” diye konuştu. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Türkiye’de Kur’an-ı Kerim okuma seferberliği başlattıklarını açıkladı. Grup, konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde sloganlar atarak İstiklal Caddesi’nden İsveç Konsolosluğu’na yürüdü. Konsolosluğa, üzerinde Hicr Suresi’nin 9. ayetinin Türkçe meali olan “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an-ı) biz indirdik! Onun koruyucusu da elbet biziz” yazılı siyah çelenk bırakıldı.