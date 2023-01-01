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Türkiye alçaklığa karşı birleşti: 81 ildeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi

İsveç’te ırkçı parti lideri Rasmus Paluden’in polis gözetiminde alçakça Kur’an yakması, Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın çağrısıyla 81 ildeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Tekbirlerle camiden çıkan vatandaşlar İsveç’i kınadı. İsveç’in Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul’daki konsolosluk binası önünde de gün boyu protesto gösterileri yapıldı.

3:45 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Paludan’ın İsveç’te Kur’an yakması Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Paludan’ın İsveç’te Kur’an yakması Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

İsveç’te ırkçı parti lideri Rasmus Paluden’in Kur’an yakması, Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. Aşağılık eylemden sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş herkesi sabah namazında camilere çağırmıştı. Dün Edirne’den Kars’a 81 ildeki 90 bine yakın camide sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Camilerde cemaate hitap eden müftüler, Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı lanetledi. Cemaat güneş doğduktan sonra tekbirler eşliğinde camilerden ayrılırken, çıkışta sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi parti temsilcileri cami cemaatiyle basın açıklamaları yaptı.

KUR’AN’A DOST OLUN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkent Ankara’daki Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeydi. Fetih Suresi okuyup dua eden Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in indirilme sürecini anlattı. Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’i bilmeyen, tanımayanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur’an-ı Kerim’i açıp okusalar” dedi. İslam’ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu: “Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur’an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil, bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’i tanıyın, anlayın, Kur’an-ı Kerim’e düşman değil dost olun. Çünkü Kur’an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır.”

Ali Erbaş

BATI’NIN İĞRENÇ YÜZÜ

Camilerdeki programların yanı sıra İsveç’in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul’daki başkonsolosluk binası önünde de gün boyu protesto eylemleri düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Alperen Ocakları, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve Özgür-Der’in başını çektiği sivil toplum kuruluşları aşağılık eylemi kınadı.

Kur’an okunan eylemlerde STK üyeleri “Kur’an sönmez ve söndürülemez bir güneştir”, “İkiyüzlü Batı’nın iğrenç yüzüsün İsveç”, “NATO size ancak hayal” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Protesto eylemlerinde “Müslüman uyuma, kitabına sahip çık”, “Alçak İsveç hesap verecek”, “Yaşasın ümmet dayanışması” sloganları atıldı.

Konsolosluğa siyah çelenk

  • İstanbul’da Taksim Camii’nde sabah namazı kılan TÜGVA üyeleri cami çıkışı basın açıklaması yaptı. Kur’an yakılmasını ifade özgürlüğü olarak nitelendiren İsveç makamlarına sert tepki gösterildi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, “Bu yaşananlar şüphesiz nefret suçu ve ırkçılıktır. İslam’a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil, İslam’a sövmenin hürriyetini istiyorlar. Bu şerefsizce eylemi yapanların ve bunlar karşısında susanların sonu şüphesiz ki ateştir” diye konuştu. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Türkiye’de Kur’an-ı Kerim okuma seferberliği başlattıklarını açıkladı. Grup, konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde sloganlar atarak İstiklal Caddesi’nden İsveç Konsolosluğu’na yürüdü. Konsolosluğa, üzerinde Hicr Suresi’nin 9. ayetinin Türkçe meali olan “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an-ı) biz indirdik! Onun koruyucusu da elbet biziz” yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Kitap yakan aptal!

Protesto için İstanbul’daki İsveç Konsolosluğu önünde toplananlara, konsolosluk çalışanları yazılı cevap verdi. Saat 15.00’ten sonra binanın camına İngilizce “O kitap yakan aptalın görüşünü paylaşmıyoruz” yazılı bir kağıt asıldı.


#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#Paludan
#Türkiye
#Protesto
2 saat önce
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Türkiye alçaklığa karşı birleşti: 81 ildeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi
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