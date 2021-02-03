Türkiye anayasayı tartışıyor: İhtiyaç olduğu çok açık

MHP lideri Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir” sözlerine tam destek verdi. “Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu açıktır” diyen Bahçeli, açıklamasında şunları ifade etti: Yürürlükteki 1982 Anayasa’nda bugüne kadar 19 defada 184 değişiklik yapılmasına rağmen vesayetin derinlere nüfuz etmiş iz ve kalıntıları bir türlü silinememiştir. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. MHP’nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir. Bilindiği üzere, 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halk oylamasıyla Türkiye Cumhuriyeti yönetim sistemi bakımından üçüncü evreye geçmiştir.

GÜNDEM Hedefi tutturan 2 ülkeden biriyiz

DEMOKRATİK MÜKELLEFİYET

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle resmen uygulanmaya başlamış, yönetim hayatımız bu haliyle güçlenmiş, kuvvetler ayrımı arasındaki çizgiler netleşmiştir. Elbette yeni sisteme müzahir ve müstahak bir anayasanın yazılması mecburiyet olmasının yanı sıra demokratik bir mükellefiyettir. Anayasası eski sisteme göre hazırlanmış, yönetim sistemi yeni esaslara göre reforma bağlanmış bir ülkenin siyasi ve hukuki çelişkilerden kurtulmasının başkaca bir seçeneği yoktur.

GÜNDEM Devlet Bahçeli'den Boğaziçi'ndeki rezilliğe tepki: Provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır

TARİHE VE MİLLETE BORCUMUZDUR

Toplumun her kesimini kucaklayan, meşru her düşünceyi sahiplenen, kurucu değerlere yaslanan, kuruluş felsefesini benimseyen, kaldı ki yeni yönetim sisteminin temel yapı taşlarını, vazgeçilmez ilke ve esaslarını daha da geliştirmeyi önceliğine alan bir anayasa ertelenemez ihtiyaçtır. Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihindeki en önemli reformu yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuz olarak değerlendirilmelidir.