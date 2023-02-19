Türkiye aynısını bizim için yapardı: Belçika'nın sahra hastanesi hizmet vermeye devam ediyor

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Belçika'nın Hatay Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesi.
Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınına kurulan sahra hastanesi, günlük 200 kadar hastayı muayene etme kapasitesine sahip.
Laboratuvar, X-Ray hizmetinin verildiği hastanede, bir de ameliyathane bulunuyor.
Genel cerrahi, kadın doğum, çocuk hastalıkları uzmanlarının da bulunduğu hastanede, 15 doktor ve 29 hemşire görev yapıyor.
Türk doktor ve hemşirelerinin de destek verdiği hastanede, 20 kişiye kadar yataklı hasta da kabul edilebiliyor.
Belçika'nın kurduğu hastanede, 16 Şubat akşamından itibaren hasta kabul edilmeye başlandı ve 200'den fazla hastanın tedavisinin yanı sıra 10 da ameliyat yapıldı.
Hastanenin ekip şefi yardımcısı Klara Leroy, AA muhabirine, sahra hastanenin kurulumuna 13 Şubat'ta başladıklarını belirtti.