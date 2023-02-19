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Türkiye aynısını bizim için yapardı: Belçika'nın sahra hastanesi hizmet vermeye devam ediyor

"Asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'nın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde vatandaşlara sağlık hizmeti verilmeye devam ediyor. Hastanenin ekip şefi yardımcısı Klara Leroyi “Türkiye ile dayanışma içinde olmak ve ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmak bizim için önemli. Çünkü Türkiye'nin aynısını bizim için yapacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:23 . 19/02/2023 Pazar
AA
Belçika'nın Hatay Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesi.

Belçika'nın Hatay Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesi.

Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınına kurulan sahra hastanesi, günlük 200 kadar hastayı muayene etme kapasitesine sahip.

Laboratuvar, X-Ray hizmetinin verildiği hastanede, bir de ameliyathane bulunuyor.

Genel cerrahi, kadın doğum, çocuk hastalıkları uzmanlarının da bulunduğu hastanede, 15 doktor ve 29 hemşire görev yapıyor.

Türk doktor ve hemşirelerinin de destek verdiği hastanede, 20 kişiye kadar yataklı hasta da kabul edilebiliyor.

Belçika'nın kurduğu hastanede, 16 Şubat akşamından itibaren hasta kabul edilmeye başlandı ve 200'den fazla hastanın tedavisinin yanı sıra 10 da ameliyat yapıldı.

'TÜRKİYE'NİN AYNISINI BİZİM İÇİN YAPACAĞINI BLİYORUZ'

Hastanenin ekip şefi yardımcısı Klara Leroy, AA muhabirine, sahra hastanenin kurulumuna 13 Şubat'ta başladıklarını belirtti.

Leroy, 16 Şubat akşamından itibaren hasta kabul etmeye başladıklarını dile getirerek "Türkiye ile dayanışma içinde olmak ve ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmak bizim için önemli.
Çünkü Türkiye'nin aynısını bizim için yapacağını biliyoruz
"" dedi.
Bölge halkının ve Türk makamlarının kendilerine oldukça yardımcı olduğunu ifade eden Leroy, “Ç
ok iyi karşılandık. Yerel makamlarla işbirliği çok iyi gidiyor.
(Hastanenin) kurulumu sırasında bize yardımcı olmak için her şeyi yaptılar. Bu nedenle güzel bir işbirliği.” değerlendirmesinde bulundu.


#Belçika
#Sahra Hastanesi
#Deprem
#Hatay
38 dakika önce
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Türkiye aynısını bizim için yapardı: Belçika'nın sahra hastanesi hizmet vermeye devam ediyor
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