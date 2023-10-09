Türkiye barış için devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.
LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.