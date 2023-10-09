Türkiye barış için devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Fanatik Yahudi bir grup ile önde gelen şahsiyetlerinin, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’ye yönelik suikast ve tasfiye çağrılarının arttığı bildirildi. Avukatlardan oluşan Şeyh İkrime Sabri’yi Savunma Heyeti, Mescid-i Aksa İmamı'nın hayatının 'ciddi bir tehdit' altında olduğuna dikkat çekilerek, suikast ve tasfiye çağrılarının ciddiye alınıp Şeyh Sabri’nin korunması çağrısını yaptı.