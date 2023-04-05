Türkiye Batı'nın iddialarını çürüttü: İsveç üzerinden ABD'ye mesaj

Michael Doran - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
George Bush dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi kıdemli direktörlerinden, Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı Michael Doran TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
NATO'nun kuzey kanadı güçlendi
NATO için çok büyük bir gelişme olduğunu belirten Doran, kuzey kanadı zayıf olan NATO'nun güçlendiğini söyledi.
Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasıyla Avrupa ile Rusya'nın dengelendiğini belirten Michael Doran, Rusya'nın yanında Çin ve İran'ın da olduğunu kaydetti, ve bu ülkelerin Pekin'in öncülüğünde hareket ettiğine dikkat çekti.
Michael Doran ABD ve müttefiklerinin de Çin'in öncülüğündeki ittifaka karşı durumu dengelediğini kaydetti.
Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Batı'da Türkiye ile ilgili iddiaları çürüttüğünü belirten Michael Doran, İsveç'in de Türkiye'nin kaygılarını gidermek için adım atmasını ümit ettiğini söyledi.
"Türkiye hakkındaki iddiaları çürüttü"
Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik Uzmanı Michael Doran Ankara'nın Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakarak Batı'nın iddialarını çürüttüğünü kaydetti.
Michael Doran, Türkiye'nin, yalnız İsveç'ten değil ABD'den de terör örgütü PKK'ya desteğe son vermesini istediğini bir Türk deyimi ile anlattı.
Türk deyimi hatırlattı
George Bush dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi kıdemli direktörlerinden, Hudson Enstitüsü ulusal güvenlik ve dış politika uzmanı Michael Doran, Türkiye'nin İsveç'ten terör örgütleri PKK/YPG'ye desteğe son vermesini isterken Washington'a da aynı mesajı verdiğini bir Türk deyimi ile anlattı.
"Biden Erdoğan ile görüşmeli"
ABD Başkanı Biden'ın Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi gerektiğini belirten Michael Doran, Biden yönetiminin bölgede atacağı ilk olumlu adımın terör örgütü YPG'den sorumlu bir şekilde ayrılmak ve Türkiye ikle ortaklığı güçlendirmek olacağını da kaydetti.
Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPK kaynaklı ulusal güvenlik kaygıları NATO tarafından her fırsatta kabul ediliyor.
Ankara, Washington'dan bu konuda somut adımlar atmasını istiyor.