Türkiye BM’nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. Yapılan açıklamada "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" açıklamasını yaptı.