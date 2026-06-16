Türkiye çekim merkezi: Erdoğan, başkentin ikinci havalimanını açtı

Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, “2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz” dedi.