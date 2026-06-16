Türkiye çekim merkezi: Erdoğan, başkentin ikinci havalimanını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentin ikinci havalimanı Ankara Havalimanı’nın açılışını yaptı.
Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, “2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz” dedi.
“Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye’nin çekim merkezi olma vasfı sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
“Ankara’nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye’nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara’ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye Ankara’sı, İstanbul’u ve Antalya’sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.”