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Türkiye depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

07:41 . 14/02/2023 Salı
AA
Feridun Sinirlioğlu

Feridun Sinirlioğlu

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde kapalı formatta düzenlenen özel oturumda Konsey üyelerine depremler sonrası son durumla ilgili bilgi verdi.


Sinirlioğlu’nun, Türkiye’deki deprem felaketinin boyutları, acil ihtiyaçlar, depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları ve uluslararası yardımlar konusunda Konseyi bilgilendirdiği belirtildi.


Oturumda uluslararası toplumun gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Büyükelçi Sinirlioğlu’nun, diğer ülkelerin ve BM’nin, depremden etkilenen kuzeybatı Suriye’ye yönelik insani yardımlarının Türkiye’nin sınır kapılarından iletilebildiğini, bu konuda gerekli kolaylıkların sağlandığını dile getirdiği bildirildi.




#Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi
#Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu
#Türkiye'deki Depremler
1 saat önce
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Türkiye depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi
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