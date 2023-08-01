Türkiye Eyyam-ı bahur etkisine girecek: Uzmanlar orman yangını riskine karşı uyardı

Eyyam-ı bahur, orman yangını riskini artıracak.
Normal şartlarda bu dönemin klimatolojik olarak yazın en sıcak ve en dayanılmaz günleri olduğunu aktaran Tağıl, "Ancak bu yaz Akdeniz'de gelişen yüksek basıncın etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık, daha uzun ve daha yoğun olması nedeniyle tüm temmuz ayı sıcak ve bunaltıcı geçti." dedi.
Şermin Tağıl, Türkiye'nin yarından itibaren eyyam-ı bahurun da etkisiyle tekrar sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını ifade ederek, özellikle kıyı bölgelerde nem miktarının yükseleceğini, hissedilebilir sıcaklığın artacağını vurguladı.
Son yıllarda kuzey yarımkürenin aşırı ısınması nedeniyle jet akımlarının yerinde değişiklikler görüldüğünü dile getiren Tağıl, şunları kaydetti:
Tağıl, bu dönemde sıcak havanın nemle birlikte hassas grupları daha fazla etkileyeceğini, onun için de 11-16 saatleri arasında hamilelerin ve kronik rahatsızlıkları olanların dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.
Söz konusu havanın diğer canlıları da etkileyeceğini anlatan Tağıl, "Ülkemizde bitki örtüsü geçtiğimiz günlerdeki sıcak hava akımının etkisiyle çok fazla kurudu, bu yanabilirliği daha da arttırdı. Bugünlerde kuzey sektörlü rüzgar sisteminin de etkisindeyiz. Rüzgar ve sıcak bir araya geldiğinde, önlenmesi güç olan yangınlara yol açabilir. Buna yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş de Türkiye'nin eyyam-ı bahurda Arabistan, İran ve Orta Doğu kökenli çok sıcak tropikal hava kütlelerinin taşıdığı ardışık çok sıcak ve bazen de ekstrem sıcak hava koşullarından etkilendiğini söyledi.
Bu dönemde yüksek sıcaklıklar yüzünden buharlaşmanın da yüksek olacağı için denize ya da büyük göllere komşu kıyı bölgelerinde nemin de yükseleceğini aktaran Türkeş, bunun insanları ve diğer pek çok canlıyı etkileyebileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Murat Türkeş, şunları söyledi: