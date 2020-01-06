Türkiye genelinde 22 ilçede okullar tatil edildi: Bir il ve 7 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sarıveliler Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime kar engeli

Çankırı'nın 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Bozüyük ilçesindeki okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.



