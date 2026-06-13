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Türkiye genelinde sağanak alarmı: 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

Türkiye genelinde sağanak alarmı: 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

07:2713/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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Akdeniz, İç Anadolu, İç Ege ve Çanakkale ile Trakya'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 30 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Akdeniz, İç Anadolu, İç Ege ve Çanakkale ile Trakya'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 30 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının batıda 5 ila 7 derece azalacağı tahmin edilirken; sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi olumsuzluklara karşı 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
ne göre,
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Kuvvetli yağış beklenen, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniyi için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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