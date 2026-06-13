Türkiye genelinde sağanak alarmı: 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının batıda 5 ila 7 derece azalacağı tahmin edilirken; sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi olumsuzluklara karşı 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.