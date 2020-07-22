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Gündem Türkiye genelinde üç gün radarla hız denetimi yapıldı 45 bin sürücüye ceza kesildi
ANKARA

Türkiye genelinde 18-19-20 Temmuz'da radarla hız denetimi yapıldı

Türkiye genelinde üç gün radarla hız denetimi yapıldı: 45 bin sürücüye ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 18-19-20 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 bin 320’si gece olmak üzere toplam 45 bin 21 araç sürücüsüne hız ihlali nedeniyle ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 18-19-20 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda, 79 bin 246 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 3 bin 320’si gece olmak üzere toplam 45 bin 21 araç sürücüsüne hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

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