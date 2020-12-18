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İSTANBUL

Türkiye günlerce bu haberi konuşmuştu: Tahliyesine karar verildi

Dini inanç ve duyguları istismar ederek "dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Burhan Dalğali'nin tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi AA
&quot;Dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık&quot; yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi.
"Dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Seymen A, müştekiyle akraba olduklarını belirterek, "Burhan Dalğali, Esenler'de tanınan bir hocadır. Müştekiye 700-800 lira borç verdim. Burhan'a herhangi bir mesaj atmadım." dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Dalğali, tanık ile müştekinin suç ortağı olduğunu ve tanığın yalan beyanda bulunduğunu söyledi.

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  • Sanık Dalğali, "Mesele 3 bin 200 lira değil. Bu insanlar bana kumpas kurdular, şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin hem milletin gözünde irtibatımı düşürdüler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 lira almadım." şeklinde konuştu.

Müşteki Ebubekir B. de sanığın beyanlarına karşılık, "İftiradır, yalan söylüyor." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

  • Mahkeme heyeti, sanık Burhan Dalğali'nin tahliyesine karar vererek, bir sonraki duruşmada müşteki ve tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan sanık Burhan Dalğali'nin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı başka bir davada tutuklu olduğu öğrenildi.

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İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B'nin eşi Semanur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, "dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı belirtildi.

Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği anlatılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydedildi.

Sanık Dalğali'nin Ebubekir B'ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım." dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı aktarıldı.

Sanık Dalğali'nin çevresindekilerin kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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