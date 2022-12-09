Gündem Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
ANKARA

Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
Arşiv

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların, pazar günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın yarın Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini artıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, batı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
Paha biçilemiyor

Paha biçilemiyor

19 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.
Kadrolar açıklandı

Kadrolar açıklandı

​Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ile Brezilya karşılaşıyor.
Hedef 10 milyar dolar

Bulgaristan ile yeni adım: İş birliğimiz daha da gelişecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendisliği imzası taşıyor.

Baraj seviyesi azalınca ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.