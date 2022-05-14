Türkiye ile ABD arasında kritik F-16 görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üstat Necip Fazıl'ın eserleri gençlerimizin yolunu aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Zindandan Mehmed'e Mektup' Sergisi ve 'Reis Bey' tiyatrosunun gösteriminde konuştu. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin gençlerin ufkunu aydınlatmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öz yurdunda parya muamelesi gören bu millet, tarih sahnesine çıkma özgüvenini onun kelimelerinde buldu. Necip Fazıl bu millete kimsenin icazetine muhtaç olmadan ruh kökünden aldığı cesaretle var olabileceğini gösterdi. Kalemini davasının kılıcı yapanlarla, kökü dışarıda ideolojilerin maşalarıyla arasındaki fark işte budur.' ifadelerini kullandı.