Gündem Türkiye ile ABD arasında kritik F-16 görüşmesi
POLİTİKA

Türkiye ile ABD arasında kritik F-16 görüşmesi

TBMM heyeti Washington temaslarını tamamladı. Heyet, ABD Kongresi'nde 24 senatör ve milletvekili ile görüştü. Görüşmelerin ana gündem maddesi Türkiye'nin F16 savaş uçağı satın alma talebiydi. Bu konuda ABD tarafının olumlu bir havada olduğu görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiye ile ABD arasında kritik F-16 görüşmesi
Foto: Arşiv.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekili heyeti, Washington'da ABD Kongre üyeleri ile 1 hafta boyunca temaslarda bulundu. AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın yanı sıra İsmet Yılmaz, Akif Çağatay Kılıç, Ahmet Berat Çonkar, Mehdi Eker ve Volkan Bozkır'ın yer aldığı heyet 24 Kongre üyesi ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarına temasları değerlendirdi.

  • Efkan Ala şunları söyledi:
  • "Türkiye ve ABD arasındaki zaten stratejik olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmayan ilişkilerin daha da olumlu bir mecrada seyredeceği görüldü. Türkiye'nin son zamanlarda özellikle Rusya, Ukrayna konusunda aldığı yapıcı, inşa edici ve sorun çözücü inisiyatif bütün görüştüğümüz kongre üyeleri tarafından çok önemli ve saygın bulunmuştur."

Ana gündem Türkiye'ye F16 satışı

Görüşmelerin ana gündem maddesi Türkiye'ye F16 savaş uçağı satışıydı.

  • Efkan Ala sözlerine şu şekilde devam etti:
  • "Bu çerçevede NATO'nun ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin ve güney kanadındaki en önemli ülke olan Türkiye'nin hem savunma sanayii hem de askeri imkan ve kabiliyetlerinin artırılması da aynı zamanda NATO'nun güçlendirilmesi anlamına gelecektir.''

Görüşmelerde ayrıca dış politika, savunma, ekonomi, güvenlik, enerji, gıda güvenliği, terörle mücadele ve savunma konuları da ele alındı.

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