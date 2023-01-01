Türkiye ile anlaşmayın baskısı

Türkiye ile Esed rejimi arasındaki görüşmeler, terör örgütü PKK’da paniğe neden oldu. Ardı ardına açıklama yapan terör örgütü, Şam rejimine “Türkiye ile görüşme”, Suriye halkına da “anlaşmaya karşı çıkın” çağrısında bulundu. Terör örgütünün sözde Demokratik Suriye Meclisi (DSM) görüşmelerin Rusya arabuluculuğunda yapıldığını belirterek, “Şam Hükümeti’nin bu anlaşmalar içerisinde olmasını şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı. Suriye halkına, “Baskıcı rejimlerin girişimlerini reddetme çağrısı yapıyoruz” diye seslenen örgüt, Esed rejimine de birlik olma çağrısında bulundu: “Suriye halkının içinden geçtiği bu hassas süreç, Suriye halkının düşmanının kendi çıkarına göre kullandığı tüm sorunların aşılması için birlik olmayı gerektiriyor. Tüm özgürlükçü halkımızı bu ittifaka karşı çıkıp onu yok etmeye çağırıyoruz. Devrimci güçler ve muhalefet birlik olmalıdır.”

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PKK SİYASETÇİLERİ KAÇIRDI

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de işgal altında tuttuğu Haseke’de ise 2 muhalif siyasetçiyi kaçırdı. Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor Ahmed, muhalif siyasetçiler Hüseyin Süleyman ve Bülent Molla İsmail’in 28 Aralık’ta Malikiyye’de araçlarına yakıt alırken kaçırıldığı bilgisini verdi. Kaçırılan kişilerin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bileşenlerinden Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS) mensubu olduğu belirtildi. Bağımsız Kürt Rabıtası, kendilerinden haber alınamayan Kürt siyasetçilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.

YENİ KOMİSYON KURULACAK İDDİASI

Suriye’deki muhalif gruplardan bazıları 11 yıl sonra gelen teması gösterilerle protesto ederken, rejime yakın basın yayın kuruluşlarında da görüşmeye ilişkin iddialara yer verildi. Haberlerde ülkedeki PKK’lı teröristlerin hem Türkiye hem de Suriye için tehdit olduğu konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı. Ayrıca bazı konuların çözümü ve sürecin takibi için ihtisas komisyonları kurulabileceği öne sürüldü.

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ŞAM'LA İKİNCİ TOPLANTI OCAK AYININ 2. HAFTASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak için Brezilya’ya gitti. Burada soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Şam yönetimi ile ikinci temasa ilişkin Ocak ayının ikinci haftasını işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Lavrov’un “Üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapalım?” diye sorduğunu belirterek, “Ben de ‘Hazırlığını iyi yapalım. Ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim’ dedim. ‘Ocağın ikinci yarısı nasıl?’ dedi. ‘Olur’ dedim. Nerede yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Üçüncü ülke de olabilir. Bazı ülkeleri konuştuk” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Moskova’daki üçlü toplantıdan sonra Suriye basınında yer alan “Türkiye’nin Suriye topraklarından çıkabileceğine” dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı: “Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bunu başından beri de bu netlikte paylaştık. Ancak orada bir boşluk oluşmasına, o boşluğu da terör örgütlerinin doldurmasına hiçbir şekilde müsamaha gösteremeyiz.”

GÜNDEM MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

OYNAT 03:14 Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ‘ittifak’ çağrısı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan bir mesajla içeriğine 'ittifak çıkış yaptı. Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybetme süreleri son gidişi 'durum gerçekten kritik' sözleriyle itiraf eden Kalkan, “Farklılıklarını yürütmeyi ve yürütmeyi bitirmesi gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da “Daha bunlar iyi günleriniz” diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” dedi.







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