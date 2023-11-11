Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Askeri-güvenlik ve enerji alanında başarılı bir iş birliği sergileyen Azerbaycan ve Türkiye son dönemlerde bunu ekonomi ve taşımacılık alanındaki yeni projelerle desteklemek istemektedir. Türkiye’de yapılan seçimlerden iki ülke ilişkilerinin kuvvetlenerek çıktığını dikkate aldığımız zaman, yeni dönemde iki ülke ilişkilerinde birçok alanda yeni hamleler görebiliriz.