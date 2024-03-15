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Türkiye ile Irak arasındaki PKK'yı bitirecek güvenlik zirvesi dünyanın gündeminde

Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilen güvenlik toplantısı dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde taraflar arasındaki güvenlik bağlarının ivme kazandığı vurgulandı.

10:55 - 15/03/2024 vendredi
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Bağdat'taki güvenlik zirvesi dünyanın gündeminde
Bağdat'taki güvenlik zirvesi dünyanın gündeminde
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'a kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bağdat'taki güvenlik zirvesinin ardından yayınlanan 7 maddelik ortak bildiride terör örgütü PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi olduğu vurgulandı.


PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının, Irak Anayasası’nı ihlal ettiğine dikkat çekildi.


Ankara ile Bağdat arasındaki gizli görüşmeyi yakından takip eden dünya basını, gelişmeleri okurlarıyla paylaştı.



Bloomberg: Dönüm noktası


ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Irak'ın PKK'ya karşı güvenlik anlaşması üzerinde mutabakata vardığını aktardı.


Anlaşmanın "dönüm noktası" niteliğinde olduğu belirtilerek, Kuzey Irak'ın dağlarında saklanan PKK'lı teröristleri hedeflediği kaydedildi.


Anlaşmanın ayrıca, iki ülkenin büyük bir ticaret yolu inşa etmeye ve Kuzey Irak'tan Türkiye kıyılarına uzanan önemli bir petrol boru hattını yeniden hayata geçirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştirildiği bildirildi.


Al-Monitor: Güvenlik bağları ivme kazandı


Türkiye ile güvenlik bağları ivme kazanan Irak'ın, PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımladığını belirten Al-Monitor, kararın, Türk ve Iraklı yetkililer arasında Bağdat'ta yapılan üst düzey görüşmelerin ardından geldiği notunu paylaştı.


ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak listelenen PKK'nın merkezinin Irak'ın kuzeyi olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin bu bölgeye hava saldırıları düzenlediği ve yüzlerce askeri karakolu elinde tuttuğu anımsatıldı.


AP: Terörle mücadeleyi görüştüler


Associated Press (AP), Türkiye'nin PKK'ya karşı Irak'tan destek aradığını bildirdi.


Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin arasındaki görüşmelerde "terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliğinin" ele alındığı belirtildi.


Fidan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği kaydedilerek şöyle denildi:


PKK'nın Irak'ta terör örgütü olarak tanımlanmamasına karşın, Irak topraklarından Türkiye'ye saldırması yasaklanmış durumda.



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