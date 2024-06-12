Türkiye ile Japonya afet teknolojilerinde iş birliği yapacak

Türkiye tarafından AKSA, ENERYA ve ARSAN Doğal Gaz Dağıtım şirketleri adına GAZBİR-GAZMER ve Japonya tarafından OSAKA GAS Network arasında imzalanan İyi Niyet Antlaşması ile afet önleme yeteneklerinin geliştirilmesi için deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda 3 yıl süreli bir anlaşma sağlandı. İmzalanan antlaşmanın sonucunda,

Türkiye’deki doğal gaz dağıtım şirketleri ve çalışanları meydana gelebilecek olası afet durumlarında doğal gaz dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilebilecek teknolojiler konusunda faydalanacak.