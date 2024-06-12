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Türkiye ile Japonya afet teknolojilerinde iş birliği yapacak

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) teknik merkezi olan GAZBİR-GAZMER ile Dünya’nın ve Japonya’nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan OSAKA Gas Network, afet önleme ve deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda iyi niyet antlaşması imzalandı.

Haber Merkezi
16:24 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
OSAKA Gas Network Başkanı Minoru Murata ve GAZBİR Başkanı Yaşar ARSLAN
OSAKA Gas Network Başkanı Minoru Murata ve GAZBİR Başkanı Yaşar ARSLAN
Türkiye tarafından AKSA, ENERYA ve ARSAN Doğal Gaz Dağıtım şirketleri adına GAZBİR-GAZMER ve Japonya tarafından OSAKA GAS Network arasında imzalanan İyi Niyet Antlaşması ile afet önleme yeteneklerinin geliştirilmesi için deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda 3 yıl süreli bir anlaşma sağlandı. İmzalanan antlaşmanın sonucunda,
Türkiye’deki doğal gaz dağıtım şirketleri ve çalışanları meydana gelebilecek olası afet durumlarında doğal gaz dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilebilecek teknolojiler konusunda faydalanacak.

Saha ziyaretleri yapılacak

İmzalanan iyi niyet antlaşması, genel olarak Türkiye ve Japonya arasında gerçekleştirilecek toplantıları, saha ziyaretlerini ve çalıştayları kapsıyor.
İki taraf arasında gerçekleştirilecek toplantılar ile Türkiye ve Japonya arasındaki genel doğal gaz dağıtım sistemlerinin tanıtımları, gaz dağıtım şirketlerinin çalışmaları, afet ve acil durum yönetim sistemlerinin tanıtılması amaçlanıyor. Taraflar arası gerçekleşecek toplantılar sonucunda
Türkiye ve Japonya genel doğal gaz sisteminde etüt, proje, malzeme, altyapı ve iç tesisat konuları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.
Aynı zamanda gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durumlardaki görev ve sorumlulukları, gaz dağıtım şirketlerinin prosedürleri ve standartları, mevzuatsal durumlar, gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durum yönetim sistemi planı aşamaları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak.


#GAZBİR
#OSAKA Gas Network
#Minoru Murata
#Yaşar ARSLAN
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