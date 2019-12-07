Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

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İyi hal indiriminde ihmaller zinciri var: Düzenleme yapılması şart

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında bazı suçlara 'iyi hal' indirimi yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in canice katledilmesi büyük infial uyandırdı. Cinayetin ardından herkes "14 yıl önce bir çocuğu öldüren ve 12 suçtan kaydı olan katil nasıl iyi halden yararlanıp, açık cezaevine gönderildi?" sorusunu sordu. Türkiye'deki hukuk sisteminde son dönemlerde en çok eleştirilen konularından biri de iyi hal indirimi. Peki, "İyi hal indirimi neden tamamen kalkmıyor? Cinayette iyi hal hakimin mutlaka uygulaması gereken bir şey mi?" Cezaevi idare ve gözlem kurullarının herkese 'iyi hal raporları' verdiğinin altını çizen Avukat Beybin Somuk, "Yeterince inceleme yapılıp yapılmadığı hususunda ihmallerin olduğunu düşünüyorum. Bunu engelleyen bir düzenlemenin yapılması şart" dedi.