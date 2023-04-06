Türkiye ile Rusya arasında kritik buluşma: Lavrov Ankara'ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi. Uluslararası durumun ağırlaşmasına rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun her şeyden önce liderler seviyesinde devam ettiği vurgulanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenli ve güvene dayalı iletişiminin, sonuncusu 25 Mart’ta olmak üzere bu yıl 5 defa telefonla görüşmek suretiyle sürdürüldüğü aktarıldı.

36 ton insani yardım gönderildi

Geçen yıl iki liderin 4 defa yüz yüze, 16 defa da telefonla görüştüğü hatırlatılan açıklamada, “Putin’in talimatı üzerine Rusya, Şubat 2023’te Türkiye’nin güneydoğusundaki yıkıcı depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması çalışmalarına enerjik bir şekilde katıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından depremden etkilenen bölgelere 4 adet İl-76 uçağı ve bir An-148 hava mobil hastanesi, 200'den fazla arama kurtarma uzmanı ve doktor, kışlık çadırlar dahil 36 ton insani yardım gönderildi. Türk ortaklarının talebi üzerine Hatay ilindeki İskenderun Limanında çıkan büyük bir yangını söndürmek için Be-200 amfibi uçağı kullanıldı.” ifadelerine yer verildi.

Masada hangi konular olacak?

Açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz bölgesindeki durumu görüşeceği ifade edildi. Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna krizindeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunacak, Kiev'in, Rusya'nın çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması şartıyla mümkün olacak şekilde çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesinin ilkelerini ve yollarını müzakere edecek.” bilgisi paylaşıldı.

Tahıl koridoru anlaşması

Rus tarafının “iyi niyet göstergesi olarak” 60 gün süresini uzattığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili görüşme yapılacağı belirtilen açıklamada, “Özellikle, Türk ortaklarımızın yardımıyla, sadece Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzı açısından değil, aynı zamanda uluslararası ekonomik operatörlerin Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişiminin engellenmemesi açısından bu anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.” denildi.

Suriye ile normalleşme

Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Moskova’da başlatılan Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi görüşmelerini ele alacağı kaydedilerek, İran'ın Astana sürecinin garantör ülkesi olarak dörtlü formata katılımıyla Ankara ve Şam'a yardım sağlanmasına yönelik adımlara değinileceği ifade edildi.







