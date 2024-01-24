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Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık etti.

17:18 - 24/01/2024 mercredi
Yeni Şafak
Beştepe
Beştepe
İran Cumhurbaşkanı
İbrahim Reisi
, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
’la görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Reisi, Beştepe’de resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.


İran Cumhurbaşkanı’nın, Erdoğan’la görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık etti.



#İbrahim Reisi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#İran
il y a 3 heures
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