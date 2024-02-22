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Türkiye İsrail'i kendi arşiviyle avladı: Herzog'un 'Yahudilerin Sonu' adlı kitapla yaptığı gösteri asılsız çıktı

Türkiye, terör devleti İsrail'in yalanlarını çürütmeye devam ediyor. Bugüne kadar İsrail'in birçok yalanını ortaya çıkaran, dezenformasyon çalışmalarını boşa çıkaran Türkiye, bu kez terör devletinin cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı tezgahı çökertti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Herzog'un, "Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış." iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Merkez'den yapılan açıklamada İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgilerin, Herzog'un açıkça propaganda yaptığını ortaya koyduğu kaydedildi.

00:48 - 22/02/2024 Perşembe
AA
İletişim Başkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanının iddialarını yalanladı.
İletişim Başkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanının iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"Kitap Filistin haricindeki iki ülkede basıldı"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, 'Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan Yahudilerin Sonu adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu kitabın, 1990'lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığı ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığı belirlenmiştir."

Açıklamada, kitabın iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Türkiye İsrail'i kendi arşiviyle avladı

Paylaşımda yer alan görsele işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görselde de görüleceği üzere İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgiler, Herzog'un açıkça propaganda yaptığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, İsrail ve Batı medyası, Herzog'un iddiasını doğrulamadan uluslararası kamuoyuna servis etmiştir. İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etmek için yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."



#Isaac Herzog
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#DDM
#israil
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
39 dakika önce
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