Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Türkiye'den İsrail askerlerine içlik' iddialarını yalanladı

Terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik işgal saldırıları sürüyor. 7 Ekim'den bu yana katliam saldırılarına maruz kalan Filistinlilerden çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 15 binin üzerinde masum sivil öldürüldü. Batı, İsrail'in saldırılarına destek verip katliamları görmezden gelirken Türkiye, işgalcilere en üst perdeden tepki gösterdi.
İşgalcilerin algı aparatları ise gerek yurt içinde gerekse yurt dışında İsrail lehine propagandaya girişti.
'Türkiye'den İsrail askerlerine içlik' yalanı
"Görüntüler güncel değil, manipülasyon amacıyla paylaşıldı"
Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiası doğru değildir.
4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir"