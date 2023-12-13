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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İsrail ordusu tarafından bulunan Hamas tünelinin girişi yıkılıyor' iddiasını yalanladı

İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "İsrail ordusu tarafından bulunan Hamas tünelinin girişi yıkılıyor" iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından çürütüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaya konu görüntülerin, ilginç mühendislik teknik ve teknolojileri paylaşan bir YouTube kanalından 4 Eylül 2023'te, "Bacalardaki eski kiremit katmanlarını çıkarmak için kullanılan ilginç cihaz" açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edildiğini ifade etti.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
13:27 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:33 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: İletişim Başkanlığı.
Foto: İletişim Başkanlığı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayınlanan "İsrail ordusu tarafından bulunan Hamas tünelinin girişi yıkılıyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.


Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "İsrail ordusu tarafından bulanan Hamas tünelinin girişi yıkılıyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, ilginç mühendislik teknik ve teknolojileri paylaşan bir YouTube kanalından 4 Eylül 2023'te, "Bacalardaki eski kiremit katmanlarını çıkarmak için kullanılan ilginç cihaz" açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir'' denildi.



Bu yalanlar ilk değil


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Türkiye'den İsrail askerlerine içlik' iddialarını da geçtiğimiz gümlerde yalanlamıştı.


Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Bahse konu görüntülerin güncel olmadığının vurgulandığı açıklamada, "4 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir" denilmişti.


#Gazze
#Tünel
#İsrail
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