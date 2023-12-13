Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İsrail ordusu tarafından bulunan Hamas tünelinin girişi yıkılıyor' iddiasını yalanladı

Gazze'de katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail, gerçekleştirdiği kanlı saldırıları üzerini kapatmak amacıyla sosyal medyada algı operasyonları da yürütüyor. İsrail'in resmi hesabı tarafından yapılan bir paylaşımda, Gazzelilerin sahte görüntü kurgulattığı iddia edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de "Annesinin yanına koştuğu hastanedeki Gazzeli gencin yaralı olmadığı, yaralanma görüntülerinin sahte olduğu" yönünde servis edilen söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ve iddiaların doğru olmadığını açıkladı.