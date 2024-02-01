Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'F-16 satışı şartlara bağlandı' iddiası doğru değildir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin ABD’den tedarik edeceği 40 adet F-16 blok 70 ve 79 adet modernizasyon kitine dair merak edilen tüm soruları cevapladı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." denildi. Ayrıca, kaynaklar, "F-35 konusunda her iki ülkenin (Türkiye ve ABD) duruşunda herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir." açıklamasında bulundu.