Gündem "Türkiye kalmak istemiyoruz ama polis izin vermiyor" diyen Afgan yakalandı Sınır dışı edilecek
İSTANBUL

"Türkiye kalmak istemiyoruz ama polis izin vermiyor" diyen Afgan yakalandı: Sınır dışı edilecek

İstanbul Zeytinburnu'nda sosyal medya hesaplarında "Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" başlıklı videoların paylaşılmasının ardından polis açıklamayı yapan Afganistan uyruklu kişiyle birlikte 4 kaçak göçmen yakalandı. Genç, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye kalmak istemiyoruz ama polis izin vermiyor diyen Afgan yakalandı: Sınır dışı edilecek
Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. ​

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda "Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" şeklinde açıklama yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştığı ve ülkesine gidip orada savaşmak istediği yönünde açıklama yapan Afganistan uyruklu H.R.(20), H.M.(19), M.A.(18) ve F.T.(52) isimli kişiler ekiplerce yakalandı.


  • Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

İstanbul'da 506 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
GÜNDEM
İstanbul'da 506 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde

Van'daki iki evde 115 kaçak Afgan yakalandı
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Van İl Emniyet Müdülüğü ekiplerince bugün yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 115 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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Gözaltına alınan 1 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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'260 ŞÜPHELİDEN 117'Sİ TUTUKLANDI' Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şöförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi.
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Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.
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İHBARLARIN YÜZDE 94,47Ü DOĞRU ÇIKTI Emniyet Müdürlüğü açıklamasında kaçak göçmenlerle ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Son 4 aylık süreçte vatandaşlardan gelen 508 ihbarın tamamının değerlendirildiğini ve ihbarların yüzde 94,4 oranında doğru olduğu kaydedildi.
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Van'daki iki evde 115 kaçak Afgan yakalandı
Van'da ihbarı değerlendiren polis ekipleri, iki apartman dairesine saklanan 115 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda Afganları daireye saklayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.


İstanbul'da 547 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
GÜNDEM
İstanbul'da 547 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
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