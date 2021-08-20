"Türkiye kalmak istemiyoruz ama polis izin vermiyor" diyen Afgan yakalandı: Sınır dışı edilecek
İstanbul Zeytinburnu'nda sosyal medya hesaplarında "Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" başlıklı videoların paylaşılmasının ardından polis açıklamayı yapan Afganistan uyruklu kişiyle birlikte 4 kaçak göçmen yakalandı. Genç, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda "Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" şeklinde açıklama yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştığı ve ülkesine gidip orada savaşmak istediği yönünde açıklama yapan Afganistan uyruklu H.R.(20), H.M.(19), M.A.(18) ve F.T.(52) isimli kişiler ekiplerce yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.